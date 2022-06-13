台湾导弹能打到北京引话题

中国/台湾/“云峰飞弹”

外界关注“云峰飞弹”是否可以打到北京、台湾是否具有攻击北京的能力等议题。此前有消息称，“云峰飞弹”射程能够覆盖中国大陆北京。台湾民进党立法院党团副干事长林静仪今天说，台湾还是维持最根本的态度，就是不主动挑衅、不造成区域和平紧张。

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据中央社署名王扬宇今天报道称，台湾民进党立法院党团今天召开舆情回应记者会，对于立法院长游锡堃12日提到，“云峰飞弹”已经可以打到北京，中国侵台前要先三思等语，有媒体询问，台湾是否有能力攻击中国、是否对中国有实质的威吓效果。立法院外交及国防委员会成员、民进党立委林静仪说，台湾的国防量能、能力，还是维持最根本的态度，就是不主动挑衅、不造成区域和平的紧张。

林静仪举刚落幕的“香格里拉对话”（Shangri-La Dialogue）亚洲安全会议为例，多数国家讨论到，有些国家片面造成区域和平紧张，而台湾国防是不主动挑衅、不用武器或相关政策，造成区域和平紧张或让其他国家感受到威胁。林静仪表示，回过头来说，台湾必须要有保护自己的能力，而总统蔡英文2016年上任后，不断希望做到几件事情，包括加强国内对于军事国防机密的保障，这才能让其他国家对台湾在军售案有一定程度的信任；此外，也增加军力上的充足并购买适当的国防武器等。

另外，针对中国国防部长魏凤和在香格里拉对话期间提到“若有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将‘不惜一战’”。林静仪说，中国国防部代表用强烈且带有恐吓语气，直接对相关国家代表呛声，民进党团跟周边多数国家的立场一样，就是不做片面挑衅的动作。

林静仪指出，而且从各国言论中发现，大家不是以乡愿或鸵鸟的方式来寻求和平，而是希望能维持平衡，对于片面造成区域威胁的国家，必须自我提升武力及与盟友合作，这和民进党政府对于区域和平的主张一样。

据中央社，民进党立委陈亭妃表示，魏凤和的说法是一厢情愿，美国国防部长则直接点名中国是麻烦制造者；即使面对中国的恫吓，台湾在有那么多盟友的协助下，可以立足在国家及全世界的利益中。民进党立委王定宇接受媒体访问表示，台湾从古至今从未是中华人民共和国的一部分，连一秒都没有，哪里来的分裂出去；一个师出无名、穷兵黩武的谈话，更坐实国际社会的共识，中国是国际和平稳定最大的威胁。