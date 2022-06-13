台湾海峡是中国内部水域：中国提法引关注

中国/台湾

美媒引述知情人士报道称，中国军方官员近几个月与美国军官会谈时，一再坚称台湾海峡并非国际水域，这在美国拜登政府内部引发疑虑。有专家分析，中国军方鹰派喊话成分多，力求军方表现也为了巩固内部，这是北京单方面认知，不会被国际社会接受。

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据中央社报道，中方近月坚称台海非国际水域，引发美国关切。该报道引据彭博（Bloomberg News）称，消息人士说，有不同层级的中国官员在不同场合向美国政府表达这个说词，但这番说法挑战美国对国际法的看法。根据美国和主要盟邦的说法，台湾海峡一大部分属于国际水域，它们也例行派遣舰艇穿越台海，以行使自由航行权利。

中国长期以来声称台湾海峡属于它的专属经济区（EEZ），并主张外国军舰在台海的活动受制于若干限制。尽管中国经常抗议美国在台湾海峡的军事动作，但台海法律地位的话题，过去不常出现在中方与美国官员的会谈中。

目前仍不清楚，中方最近坚称的说法，是否代表北京将采取更多措施来对抗进入台湾海峡的舰艇。美国在有主权争议的南海岛礁附近也从事自由航行作业，以挑战中国的主权声索。

美国国防部并未立即回复彭博的置评要求。中国外交部也因下班时间而未立即回复置评要求。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）11日在新加坡“香格里拉对话”（Shangri-la Dialogue）发表演说时，警告中国勿单方面在台湾议题上试图改变现状。美国国防部长强调，“我们政策没有改变”，但北京却非如此。中国增加在台湾附近的挑衅军事行为，破坏稳定，包括近几个月共机扰台数量创新高，且几乎每天都有这样的动作。

中国国防部长魏凤和紧接着12日于香格里拉对话发表演说时，则重申台湾问题是“中国内政”，且若有人把台湾分裂出去，中国一定会“不惜一战”。但他并未公然提及台湾海峡的法律地位。

据中央社署名李雅雯今天报道称，中国军方近几个月多次向美方主张，台湾海峡不是国际水域。专家分析，军方鹰派喊话成分多，力求军方表现也为了巩固内部，这是北京单方面认知，不会被国际社会接受。

据中华战略前瞻协会研究员林颖佑认为，中国在俄乌战争上学习到一些事情，他们看到美国、北约国家没有实质出兵，而是透过其他方式协助乌克兰抵御俄罗斯，才使得这场战争可持续到现在。中国主张台湾海峡非国际水域，除了清楚地向美方表达不满外，也是明确告知对方，这一区域都不要美方军舰过来，不要轻易插手台海局势。据林颖佑表示，中共20大会在下半年举行，军方鹰派角色传递美方强硬讯息，对军方来说是一个表现的机会，也是巩固自身利益的一种方式。

林颖佑提到，目前中国最为棘手的问题就是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和经济疲软，这导致内部社会有些波动；树立一个对外一致目标，可以达到民族情感投射效果，不满情绪可以获得一些转移和宣泄。

中央社引述国防安全研究院国防战略与资源所长苏紫云指出，中国军方主张台湾海峡非国际水域是单方面认知，这是违反国际法的说法，不会被国际社会所接受。中国这样的说法站不住脚，用来表达北京对于美国军舰穿越台海的不满成分较大，可以说宣示意义大于实质意义。

据苏紫云说，中国外交部长王毅先前出访太平洋岛国可见中国对于海权布局的积极和耐心。有媒体消息指出中国003型航空母舰即将下水，在这个时间点主张台湾海峡非国际水域，或也可视作中国在海权诉求上试图提出谈判筹码。