唐山殴人事件引舆论哗然 调异地警方侦办

中国/唐山殴人

中国河北唐山殴人事件引起中国舆论哗然，河北省公安厅昨晚通报，唐山烧烤店寻衅滋事、暴力殴打他人案改由廊坊市公安局广阳分局侦办。有中国律师认为，这代表当地存在的黑白勾结现象受到怀疑。微博盛传遭殴女子可能已经死亡，网上要求官方报告实情，若是假消息就赶紧出面辟谣。

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据中央社报道称，中国河北唐山市10日发生一起烧烤店围殴事件，起因是一名男子酒后搭讪女子被拒，率众对女子及其友人围殴，事件引发中国极大的关注。而涉及事件的9名嫌疑人已全被抓获，当中有3人有刑事前科。根据中国媒体时代周报说，北京市才良律师事务所律师王令表示，“异地用警，可能是对当地黑恶势力及保护伞的存在高度怀疑”。

王令表示，2018年以来的扫黑除恶专项斗争中，对一些重大敏感案件以及久拖不决、办理不力的案件，会采取一些创新的办案方式，比如提级管辖、异地用警、挂牌督办等，以利侦破案件。他解释，“这一类案件采取异地用警的方式，就可以避免一系列保护伞起到的作用，对打伞有很大帮助”。

该报指出，异地管辖的主要原因在于，某一案件如果实施本地侦查、起诉或者审判，存在影响案件处理公正性的决定性因素。而这一决定性因素导致本地侦查、起诉或者审判机关的整体回避，所以改用异地管辖以保证案件审理的公正性。

据澎湃新闻今天上午称，根据河北省廊坊市公安局广阳分局通报，警方已对唐山烧烤店打人案的9名嫌犯执行逮捕。通报宣称，“2名受伤女子正在医院接受治疗，无生命危险；另2名女子伤势较轻未住院治疗”。中央社称，不过，现在中国社交平台微博上盛传，当中被殴打重伤的女子已去世，不少网友要求官方出面说明女子的伤势与真实情况，若是假消息就赶紧出面辟谣。