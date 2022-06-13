神秘失踪的“明天系”创始人肖建华突要在沪过堂

中国/肖建华

华日称引述消息人士，曾因神秘失踪震惊中国商界的肖建华最快将于本月在上海面临刑事指控的审判。自2017年他被从香港带回大陆后，大部分时间里被隔离关押。该报说，如果进行庭审，将可能为中国领导人习近平长期以来控制中国商业大亨的行动中最轰动、最令人错愕的事件之一画上句号。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报署名Keith Zhai报道说，神秘失踪的“明天系”创始人肖建华将在上海面临刑事审判。

该报稍早报道，肖建华是一名有政治背景的金融家，一度坐拥从保险到甜菜种植等多个领域的巨额资产。他2017年初从自己香港的豪宅中失踪，后来再次出现时已被中国大陆有关部门控制，期间官方一直未公布他的消息。

目前无法确定检方计划对肖建华提出哪些具体指控。

据上述消息人士说，中国金融之都上海的检方正计划指控肖建华非法吸收公共存款，失踪时他的身价估计为50亿美元。此前，这项指控主要是针对那些被指控利用各种名义或者在没有适当牌照情况下向普通人出售房地产或筹集投资资金的个人。

非法吸收公共存款罪可被判处五年或以上监禁，具体取决于罪行严重程度。在中国，被正式指控犯有刑事罪的被告人几乎都会被认定有罪。

据该报道，肖建华的哥哥肖新华以电子邮件形式回复了《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的询问，他在回复中说，“经过长达五年安静的等待，全家人在我弟弟的严厉要求下，依旧相信中国政府和中国法律。我们希望给家人一个可以接受的结果。”肖新华拒绝回答关于肖建华案件细节的问题。他称，“ 这个案子非常复杂，很有戏剧性。”

肖建华是加拿大公民，出生在中国。据知情人士透露，2017年1月肖建华在香港被人带走，被押解回中国内地，并被移交给中国有关部门，此后大部分时间里他被隔离关押，先是关在江苏，近期则关在上海。加拿大政府当时表示，正在收集信息并将提供协助。此后，加拿大政府表示继续向中国有关部门提起此案，但没有提供细节，理由是需要保护肖建华的隐私。

在失踪之前，肖建华被认为与北京的政治精英有商业往来。他还与中国最大的军火贸易集团之一进行过几次交易。香港警方在一份电邮声明中说，其对肖建华失踪的调查正在进行，没有更多信息披露。在中国，法院很少会认定被告无罪，有许多被控犯下不法行为的中国商界精英在受审前被拘留了数月，甚至数年。

华尔街日报说，如果进行庭审，将可能为中国领导人习近平长期以来控制中国商业大亨的行动中最轰动、最令人错愕的事件之一画上句号。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%A5%9E%E7%A7%98%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BF%E4%B8%87%E5%AF%8C%E8%B1%AA%E8%82%96%E5%BB%BA%E5%8D%8E%E5%B0%86%E5%9C%A8%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%AE%A1%E5%88%A4-11654818007