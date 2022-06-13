美国国会正推进立法审查对中国等“对手国”投资 保护美国技术并重建关键供应链

美国国会

华尔街日报报道：美国国会正在推进立法，可能会改写美国公司在海外投资的规则，提议对中国等被视为“对手国”的投资进行审查，以保护美国技术并重建关键供应链。

广告 继续浏览后续

美国国会表示，该措施是增强美国对华竞争力的更广泛立法的一部分，将要求美国公司和投资者披露某些新的对外投资，并授权行政部门成立一个新的跨部门小组，以国家安全为由审查投资。

这一议案的支持者对华尔街日报说，参议院和众议院的两党支持者最近几天就修订后的文本达成一致，将投资筛选范围缩小到某些被视为关键的特定部门和技术。尽管众议院多数党领袖斯泰尼-霍耶（Steny Hoyer）上周二表示，他希望在7月4日休会前进行投票，但更广泛的立法方案就投资筛选范围的问题上已经陷入了几个月的辩论。

尽管美国几十年来一直在监管外国对美国实体的投资，并限制美国公司为国家安全向海外出口敏感技术，但新法案扩大了联邦政府对美国人海外投资活动的权限。

代表在中国开展业务的美国公司的美中贸易全国委员会是反对该措施的商业团体之一，该委员会批评这一概念是“美国 250 年历史上前所未有的”，并警告说，此类筛查可能会产生不确定性并损害美国的竞争力.

该措施首先由参议员鲍勃·凯西（宾夕法尼亚州民主党） Sens. Bob Casey (D., Pa.) 和约翰·科宁 John Cornyn (R., Texas) 提出，并获得了更广泛的两党支持，他们认为筛查是有针对性的，对经济和国家来说是必要和安全的。

“在国会努力为纳税人资金提供护栏并保护我们的供应链免受包括中华人民共和国在内的关注国家的影响时，建立对外投资审查机制是一项关键工具，” 凯西和科宁先生以及五位众议院议员在周一发表声明。

根据新文本，修订后的筛选措施将使联邦政府能够限制任何“关注国家”的某些未来交易，这些国家被定义为包括中国在内的“外国对手”国家。文本称，这些规定将适用于新建工厂等绿地投资，适用于涉及知识或知识产权转让的合资企业等交易，以及风险投资和私募股权交易等资本贡献。

该法案将要求美国实体及其附属机构在涉及拜登政府先前指定的对供应链至关重要的行业时，将其在中国的活动通知联邦政府。还包括投资涉及国家科学技术委员会和国家情报局局长确定的“关键和新兴”技术的投资，这些技术对于维持美国作为世界领先超级大国的地位至关重要。

涉及领域和技术包括半导体、大容量电池、制药、稀土元素、生物技术、人工智能、量子计算、高超音速、金融技术以及机器人和水下无人机等自主系统。