香港确诊恐升至四位数 专家称无须收紧防疫措施

香港/防疫

香港确诊个案再次反弹，卫生部门称，有关数据会上升至四位数字以上。不过，专家称，即使香港本地个案升到上千例，也不算踏入第六波疫情。

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香港13日公布确诊个案超过700例。虽然疫情持续反弹，但香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，在社交距离措施放宽的情况下，再加上个案、污水等个案指标也有上升趋势，所以，有关的数据是在预期之内的。他更估计个案会上升至四位数字以上。不过，由于入院及重症个案未见明显上升，当局会继续观察疫情走势。

对香港确诊个案增加，港大感染及传染病中心总监何栢良认为，只要香港本地主要主流病毒株仍然是奥密克戎分支，未出现新变种病毒，就不算进入第六波疫情，目前仅属于第五波疫情的余波。

何栢良说，估计两星期后即临近“七一”，相信很大可能每日确诊数升到四位数字，而接种疫苗的人数也会上升，推算到本月底完成三针接种率可以接近七成，相信完全有能力应付第五波疫情爆发的余波，不需要收紧防疫措施。

香港理工大学医疗科技及资讯学系副教授肖杰恒说，现时香港BA.2.12.1变种病毒个案有近一百例，但占整体确诊个案不算多，只要对公共医疗系统不构成很大影响，暂时不需要收紧防疫政策。

香港新冠病毒确诊个案数字，五月份徘徊在二百至三百多例，上周末两天回升到超过八百例。香港大学公共卫生学院最新数据显示，截至六月五日，香港病毒即时有效繁殖率升至2.03，即每例个案可传染给大约两个人。