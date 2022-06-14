中国粮食有忧：或因收成无定

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中国的秋收可能比预期的要少，而中国的可耕地不足，是世界上最大的农产品进口国。这种情况使中国容易受到地缘政治紧张局势的影响。据专门研究中国农业的Sitonia咨询公司的分析师Darin Friedrichs警告说，如果秋季收成不好，而且如果中国在国外市场上寻找弥补不足，将不可避免地对世界价格产生 "重大影响"。专家说，市场最不需要的是中国成为一个更积极的买家。

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法新社今天自北京报道称，中国不确定的收获令市场担忧。因为中国的秋收可能比预期的要少，更多的进口破坏了近几周来已经在挣扎的全球市场。自俄罗斯入侵乌克兰以来，世界粮食价格已达到创纪录的水平，乌克兰是小麦、玉米和葵花籽油的主要生产国。

中国的大米、小麦和玉米供应量占其需求的95%以上。

但是，专门研究中国农业的Sitonia咨询公司的分析师Darin Friedrichs警告说，如果秋季收成不好，如果北京在国外市场上弥补不足，将不可避免地对世界价格产生 "重大影响"。

中国持续的清零抗疫措施扰乱了贸易和物流，在未来几个月会威胁到大豆和玉米等关键作物。食品专家担心，从中国的额外进口，无论多么小，都会在通货膨胀中进一步推高世界价格。研究机构Trivium的分析师Even Pay说：市场最不需要的是中国成为一个更积极的买家。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的数据，上个月，世界小麦价格又上涨了5.6%。在一年中，谷物价格上涨了56.2%，而俄罗斯和乌克兰占世界贸易量30%。

中国是一个实施严厉的清零防疫限制措施的主要经济体，包括或多或少的地域性禁闭，以保护许多未接种疫苗的老年公民。在中国国家主席习近平的大力倡导下，这种清零卫生战略使省际和地方贸易复杂化，损害了商业。

据分析师Even Pay说，"中国农村的村庄非常不愿意让外人进入，但这阻碍了 "最后一英里的物流"。 但Pay说，而这时，生产成本已经因化肥价格飙升和能源价格飙升而增加。而据弗里德里希斯说：因此，中国的小麦价格约为每吨3000元（426欧元），比去年高出25%。

法新社说，上个月，中国总理李克强警告说，丰收需要 "不受限制地 "向中国的小麦生产省份提供劳动力和机械。到目前为止，这一指令似乎得到了重视：据官方媒体报道，中国已经完成了当前小麦作物的80%以上。

据专家Pay女士警告说，尽管全球小麦供应出现了这一令人欣慰的信号，但 "与清零防疫有关的干扰并没有消失"，这给中国其他农产品进口（谷物、大豆等）的未来带来了不确定性因素。

中国的可耕地不足，是世界上最大的农产品进口国。这种情况使其容易受到地缘政治紧张局势的影响。在俄罗斯入侵乌克兰之后，习近平呼吁他的同胞们 "为确保粮食（供应）安全作出不懈努力"。

据法新社说，中国有一段饥荒的历史，特别是在20世纪50年代末和60年代初，当时共产党政权的土地集体化措施在农村造成数千万人死亡。