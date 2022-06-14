中国防长称中方核武器发展是适当的

中国/核武器

中国国防部长魏凤和称中国正在发展核武器，并指出，考虑到国际安全状况，中方核武器的发展是适当的。华尔街日报称，这是一位中国高层军事官员对核武问题罕见地公开发表言论。按美国的说法，中国正在扩张核武库，认为应该就此举行军控谈判。

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据华尔街日报署名Keith Zhai / Alastair Gale今天报道称，中国国防部长魏凤和周日指出，中国核武器的发展是适度的、适当的。

魏凤和周日在新加坡的一个会议上发表了上述言论，这与中国之前声明的官方立场一致。但美方正寻求增强在亚洲的影响力，魏凤和选择在此时作出这番表态，是对美国政府的直接回击。

魏凤和还谈到了中国的核武力量，称中国奉行自卫防御的核政策，重申了中国不首先使用核武器的承诺。据魏凤和指出，中国核武器的发展是适度的、适当的。他表示，发展核武器的根本目的是保卫国家和平，使中国免遭战争劫难，特别是免遭核战争的劫难。

魏凤和在正式演讲后回答有关核武器的问题时没有对中国核武的扩张规模予以详述，但这是一位中国高层军事官员对核武问题罕见地公开发表言论，按美国的说法，中国正在扩张核武库，认为应该就此举行军控谈判。

曾担任中国人民解放军火箭军司令员的魏凤和说，国庆70周年阅兵展示的新型武器装备，中国军队都已列装。此次阅兵式上展示的武器包括东风-41洲际弹道导弹，该导弹可携带多个核弹头，射程可以打到美国本土。

据该报道，美国国防部预测，到2030年，中国可能拥有约1,000枚核弹头；而现在只有几百枚。美国和俄罗斯目前各拥有约4,000枚核弹头。