习近平批部分大学造假数据就业糊弄

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“稳就业”是中国今年经济政策的重点之一。中国国家主席习近平日前视察四川时关心就业，并批评一些学校为求高就业率，弄虚作假。

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据中央社署名沈朋达今天报道称，中国今年有破纪录的1076万应届大学毕业生，但在新冠病毒防疫封控，和俄乌战争因素影响下，经济下行压力大。4月的全国城镇失业率达6.1%，显示中国面临巨大的就业压力。中国国家主席习近平8日赴四川视察时，也到当地的宜宾学院关心就业问题。

习近平批评部分大学造假数据。据官媒新华社日前发布特稿“习近平总书记考察四川纪实”提到，习近平在视察该校时表示，就业数据要扎实反映真实情况，“有些学校为了追求高就业率，弄虚作假，搞‘拉郎配’，签了再说”，习近平强调“不能糊弄上级部门，更不能糊弄学生”。

他又寄语毕业生，表示一夜暴富、一夜成名不现实，大学生就业要怀着平实的心，综合考虑自身条件和社会需求，防止“高不成、低不就”。

据中央社，中共中央政治局4月29日会议指示要稳定和扩大就业。中国国务院之后也印发通知，为创业的大学毕业生祭出补贴，并针对提供毕业生就业的中小微企业，实施补贴、减税降费等优惠。上海的国企今年将有超过半数的职位，针对当地的大学毕业生招聘。