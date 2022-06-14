唐山：打人案后公安局前民众排长队申诉 有老翁控党支书率众殴儿致死

中国/唐山殴人

唐山打人事件发生后，当地黑恶势力为非作歹的劣蹟被大量曝光，引起中国舆论关注。而宣示展开全市治安整治的唐山市公安局，今早便聚集上百名民众手持各种受害的资料，排队陈情要求彻查。

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据中央社今天报道称，唐山打人事件引起舆论关注，官方宣示整治治安后，超过百名民众14日上午手持各种受害的资料聚集在唐山市公安局，排队陈情要求彻查。

河北省唐山市一家烧烤店10日凌晨，发生男客人搭讪女客人遭拒后恼羞成怒，动手毒打女客人，造成2名女性伤重送医。事后，动手及同伙的9名男子先后在唐山甚至江苏被捕，引起中国舆论哗然，连续多天成为中国网络最热门的新闻事件。

在官方暂未出手降温下，唐山当地黑恶势力为非作歹、但当地警方怠惰不理的往事被一一揪出，引起民间非议。同时，打人案改由外地的廊坊市公安局侦办，并由河北省公安厅介入，更引起外界对唐山市“黑白勾结”，黑恶势力以白道作为“保护伞”的印象。

在中国网络上，这几天密集出现多件唐山民众遭黑恶势力欺压，事后警方处理时却消极怠惰的旧案，引起关注。其中，1名76岁的老翁举报当地一名大队（相当于村、社区级）的中共党支部书记，2021年8月带着20多名歹徒将他的儿子殴打致死，但当地警方至今未积极侦办，相关人等依然逍遥法外，引起众多回响。

鉴于压力，脸上无光的唐山市官方日前宣布，展开“夏季社会治安整治‘雷霆风暴’专项行动”，并公布举报途径。为此，众多唐山民众今天上午便带着所有受害相关资料，前往唐山市公安局门口接待室前排队。直到接近中午，排队人潮已超过100人。

据中央社说，除了民众纷纷透过网络或现场陈情外，唐山市当地官场的复杂生态，被认为是打人风暴能被迅速扩大的主因，甚至被指涉入权斗，近来也成为中国民间讨论的话题。外界怀疑，中国各店家架设的的监视器，管理权并不在店家手里，而是当地的管区派出所。但为何这些监视画面能迅速流出，且公布在网络上？是否在唐山市公安体系内有人刻意让事件曝光放大，在中国民间也受到怀疑及议论。

该报道原文链接：cna.com.tw/news/acn/202206140322.aspx