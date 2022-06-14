在中国遭拘的彭博社员工报获准保释 但或仍失联

中国/美国/彭博社员工保释

彭博社在北京的一名中国雇员涉嫌 "威胁国家安全"，在中国被关押了一年半，她的雇主星期二今天说，她已经被保释了。 彭博社今天说已经了解到该员工被保释的消息，但表示无法与她联系。此前中国驻美国使馆曾透露，彭博社该雇员今年一月就保释了。

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据法新社今天报道称，彭博社在北京的一名中国雇员涉嫌 "威胁国家安全"，在中国被关押了一年半，她的雇主星期二说，她已经被保释了。该工作人员被拘留的理由是 "涉嫌参与危害国家安全的活动"，这项指控通常会导致多年监禁。

彭博社周二表示，它已经了解到该员工被保释的消息，但表示无法与她联系。

在一份声明中，彭博社的编辑约翰-米克尔斯韦特（John Micklethwait）说他对这一消息感到 "松了一口气"。

在上个月的一份公告中，中国驻华盛顿大使馆提到彭博社工作人员音译为海兹-范 Haze Fan在1月份被保释，并"等侯审判"。

该工作人员于2017年加入彭博社北京分社，此前她在中国为多家国际媒体工作。

根据中国大使馆的说法，对海兹-范 Haze Fan的诉讼与她作为外国媒体雇员的身份 "毫无关系"。

根据中国当地法律，外国媒体不允许雇用中国公民为记者，但可以招聘他们为 "编辑助理"。

法新社说，在中国和澳大利亚关系紧张的背景下，Haze Fan的被捕是在一名在北京的中国籍澳大利亚记者Cheng Lei被捕几个月后发生的。在被拘留18个月后，这位在国外播放北京观点的CGTN频道的前主持人Cheng Lei于3月出庭，被指控 "向国外泄露国家机密"。

而这名记者被拘留标志着中国和澳大利亚之间关系恶化的一个新阶段，中国政府认为澳大利亚是美国在亚太地区的一个棋子。