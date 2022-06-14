法新社说拜登与习近平的顾问们对谈 美国话语降调

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中国和美国的最高安全和外交方面顾问在经过几天的激烈语战，尤其是在台湾问题上的针锋相对之后，于周一进行了长时间的会晤。据北京和华盛顿方面称，交流是 "坦诚的"。法新社说，然而与上周相比，香格里拉会议的基调下降了一个档次，当时中国国防部长警告说中国会毫不犹豫地在台湾问题上不惜一战，而美国国防部长则批评北京的 "挑衅性和破坏性 "军事活动。

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据法新社今天报道称，拜登与习近平顾问进行了坦诚对话。然而，美国总统拜登的最高外交顾问杰克-沙利文和与中国国家主席担任同一职务的杨洁篪并没有宣布在他们的主要分歧点上做出任何妥协，特别是台湾议题，中国认为台湾是其领土不可分割的一部分，并打算有一天通过武力夺回。

中国官方的中国新华社援引杨洁篪的话说，"台湾问题触及中美关系的政治基础，如果处理不当，将产生不利影响，"他敦促美国在这个问题上避免 "误判 "和 "幻想"。

根据白宫的一份声明，拜登的顾问“重申了美国对一个中国的长期立场，以及美国对北京在台湾海峡的胁迫性和侵略性行动的立场和关切。”

近几个月来，台湾的紧张局势不断加剧，特别是中国军用飞机越来越多地侵入台湾的防空识别区（Adiz）。美国总统最近似乎挑战了这种微妙的外交平衡，保证如果北京入侵，美国将在军事上保卫台湾。

该报道称，沙利文重申了 "战略模糊 "政策，即美国在外交上承认中国，但同时在军事上支持台湾。据一位美国高级行政官员称，沙利文和杨洁篪于5月18日在卢森堡通过电话进行了会谈，会谈持续了四个半小时。

近年来，北京和华盛顿之间的关系已经恶化，两个大国在一些问题上发生冲突，如国际贸易、人权以及最近的乌克兰战争。在一份声明中，白宫将这次交流描述为 "坦诚 "和 "富有成效"，期间沙利文 "强调了保持开放的沟通渠道的重要性"。

中国官方的中国新华社也将这次会晤描述为 "坦诚、彻底和建设性的"。杨洁篪同意保持对话，但明确表示，中国政府不会改变其红线。杨洁篪说："一段时间以来，（......）美方一直坚持以全面的方式进一步遏制和压制中国。" 但北京拒绝 "以竞争定义双边关系"。

根据新华社的报道，杨洁篪"还阐述了中国对有关新疆、香港、西藏、南海以及人权和宗教问题的郑重立场"。

法新社说，在这些问题上，作为国际谴责对象的中国重申，它不会容忍对中国内部事务的任何干涉。

美国及其西方盟友经常就中国在南海的海军主张向北京发出警告，中国在南海与菲律宾、文莱、马来西亚、台湾和越南存在主权争议。中美关系在前任美国总统特朗普时期进入严重动荡，特朗普指控北京滥用贸易行为，并发起了一场经济战争。但拜登说，他正在考虑取消一些关税，试图化解美国失控的通货膨胀。