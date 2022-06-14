海内外联署呼吁中国当局释放被非法羁押6个月的人权律师唐吉田

唐吉田

中国人权律师唐吉田被非法羁押逾6个月，一份由海内外人士共同发起的“立即释放唐吉田律师”的呼吁书，近日在网上获得许多联署响应。

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6月9日，由周锋锁、傅希秋、方政等35人共同发起联署，要求中国国保释放被非法关押的中国人权律师唐吉田。唐吉田原订去年12月10日出席欧盟驻北京代表团举办的国际人权日活动，但被当局诬指危害国安，迄今已被非法羁押逾6个月。他已经因忧心其在日本病危的女儿，积郁成疾，今年6月3日突然摔倒，头部着地出现昏迷咳血、脑震荡等症状。

呼吁书称，中国人权律师唐吉田自2021年12月10日至今已经被北京国保和吉林国保以维稳名义关押了六个多月，而他身患重病的独生女儿在日本昏迷不醒已一年有余。

最近，唐吉田律师连续与延吉市公安局国保大队长和延边州公安局国保支队沟通，要求解除对他毫无人道、严重违法的非法羁押，但他们拒不解除非法的维稳措施。

唐吉田目前健康状况也很糟糕，因早些年中共警察对其施暴留下大腿根部及胳膊肘受伤部位旧伤反复发作，腰椎结核也随时面临复发的危险，需要按时复查。

6月3日晚，唐吉田突然在厕所里摔倒，头部着地，因此出现了脑震荡的症状。中国政府不该对这一切熟视无睹，再制造一出人间悲剧。中国人权律师唐吉田受到迫害，他和家人急需帮助。

呼吁信向外界及各国政府呼吁：中国政府立即解除对唐吉田律师的维稳措施，释放唐吉田；依法撤销对他吊销律师证的不当处罚，允许他正常工作；请中国政府从人性、人伦等角度出发，允许其去日本探望、陪护、照料其罹患重病的女儿；请世界卫生组织结核病和爱滋病防治亲善大使及联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使、中国大陆国家主席第一夫人彭丽媛女士，为唐吉田律师在日本求学罹患肺结核的女儿履行保护其国民的基本责任与义务，以展现她亲善大使与教育特使的正面形象。

唐吉田1968年9月1日出生，吉林省延边朝鲜族自治州敦化市人，北京市常住居民。

唐吉田原是体制内检察官，但为了中国社会的法治、民主与人权保护，毅然地选择去当人权律师，捍卫法律的尊严。

他因代理人权案件，为弱势群体提供法律援助和帮助维权，受到当局打击和政治迫害。为了推动律协直选，他的律师证被当局非法吊销，但他依然坚持在捍卫人权工作的一线。

唐吉田律师曾获得2018年度法兰西共和国“自由平等博爱”人权奖。