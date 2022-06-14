白宫：检讨修改特朗普政府对中国产品所加征关税

关税战

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔14日表示，拜登政府正在讨论是否可能改变前总统特朗普对中国商品所征收的一些“不负责任的”关税，这些关税增加了美国家庭和企业的开销。

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路透社报导，皮埃尔（Karine Jean-Pierre）说，内部讨论仍在继续，但并未详细说明总统拜登对此议题的想法。

皮埃尔在空军一号上告诉记者：“我们正在讨论这件事，并努力使这些胡乱征收的关税与我们的优先事项维持一致，以保障我们工人和关键行业的利益。”

美国新闻网站Axios引述知情人士说法报导，拜登上周在椭圆形办公室与内阁主要成员举行会议时表示，他有意从特朗普政府的中国关税清单中删除一些产品。

面对40年来最高的8.6%通货膨胀率，拜登及政府高层官员迫切希望采取行动降低物价，即使这会使他们显得对中国软弱。

通货膨胀正侵蚀低收入美国民众的购买力，严重危及民主党今年期中选举选情。尽管消弭通膨主要是靠联邦准备理事会，但目前涵盖3500亿美元中国进口商品的关税，是拜登可以单方面采取行动来缓解美国消费者压力的一个领域。

据Axios得到的消息：拜登倾向于命令美国贸易代表署进行正式的“排除程序”（exclusions process），以决定是否免除诸如自行车之类某些消费商品的关税。在此过程中，他不太可能将钢铁和铝等工业产品包括在内。

不过拜登计划豁免特朗普依“301条款”（Section 301）加征关税涵盖的某些产品，可能激怒劳工运动。劳工代表私下曾警告拜登政府官员，他们反对任何放宽关税的举措。

美国劳工运动团体上周要求拜登维持特朗普所有的关税，他们写道：“我们的政府必须为国家利益采取行动，强化我们未来的经济。”