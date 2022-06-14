谁是俄化石能源最大买家？

能源出口

芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）6月13日发布统计报告指，俄乌开战100天，普京通过能源出口，大赚930亿欧元，中国是最大买家。另据搜狐14日一篇报道称：芬兰能源与清洁空气研究中心公布调查报告显示，尽管俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯施加多项经济制裁，但欧盟仍是俄罗斯天然气和石油的最大购买者。

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据德国之声报导，统计报告显示，截至6月3日，俄国通过出售原油赚入460亿欧元；其次是天然气，240亿欧元；其它收入分别来自石油、原煤等，总进帐为930亿欧元。

从区域来看，欧盟仍是俄罗斯天然气和石油主要买家，向俄国买了价值570亿欧元的能源，占俄国出口比重61%。

但若以国家来计算，中国则是最大单一客户，购买的能源高达126亿欧元，德国以121亿欧元居次，意大利以78亿元排名第三。

报告指出，俄罗斯侵略乌克兰后，波兰、芬兰及波罗的海国家都大幅减少俄能源进口，但中国、印度，甚至欧盟成员法国却增加了购买量。

而据搜狐报道：据芬兰能源与清洁空气研究中心统计，今年2月24日至6月3日，俄罗斯通过出口化石燃料获得930亿欧元收入，其中460亿欧元来自原油出口，240亿欧元来自通过管道输送天然气，其余来自出售石油制品和煤炭等。

而俄罗斯出口化石燃料总收入的61%，约合570亿欧元，来自欧盟购买俄罗斯天然气和石油。侵乌战争已经百日。在100天的战争中，俄罗斯通过化石燃料出口赚取了930亿欧元。