香港珍宝海鲜舫转移东南亚

珍宝海鲜舫停业

据《费加罗报》报道位于香港仔的珍宝海鲜舫在2020年3月停业，船只6月14日转移离港，计划前往东南亚进行维修。疫情曾使这家餐馆负债累累。船被拖向哪里没有具体说明。

广告 继续浏览后续

综合香港《星岛日报》《明报》报道，据了解，早前疑因入水倾侧的海鲜舫厨房船将不会被拖走。珍宝海鲜舫于1976年10月开业，当时造船耗资超过3000万港币，一路以来，已成为香港重要的旅游景点。 珍宝海鲜舫长76米、宽22米、高28米，楼高3层，面积达4181平方米，可容纳超过2300人，有“世界上最大的海上食府”之称。

《费加罗报》报道：这家餐厅设计得像一座中国皇宫，吸引了从伊丽莎白二世女王和好莱坞最古怪的名人汤姆·克鲁斯等的名流。 这家曾经奢华的餐厅的经营者在新冠病毒大流行列为其在经历了近十年的财务困难后于 2020 年 3 月永久关闭的原因。 拥有这家餐厅的香港投资公司新濠国际发展表示，它已经找到了一家新的海外运营商。 但外界不知道它的去向。

14日早有不少香港市民赶在珍宝海鲜舫离港前，以不同方式记录它“最后一面”。14日早7点，十多艘拖船停泊在珍宝海鲜舫外，上午9点15分开始移走“欢迎光临”大招牌。经过一个早上的准备，上午11点许，珍宝海鲜舫由领航船开始拖走。

居于香港仔附近的孔小姐特意带婆婆旧地重游。她十多年来都坚持逢周六跟婆婆到珍宝饮茶。她深思片刻，以“珍宝”二字概括海鲜舫对她的意义，并紧握着婆婆的手解释，形容珍宝海鲜舫有如珍贵的宝藏，日后将少了一个跟婆婆聚首地方，“少咗一个连结”（少了一个连结）。

有绘画爱好者早在6时半已到场，以水彩画描绘他们眼中珍宝海鲜舫的最后模样，慨叹珍宝海鲜舫离开属“时代巨轮之下的结果。

37岁的郑先生今早偕同三名友人到场写生，忆起儿时与家人到舫上饮茶情景。他形容当时海鲜舫内装潢好气派，跟现在掉漆的外貌形成对比。他边说边以钢笔勾勒珍宝海鲜舫的外观，并打算用水彩上色，欲以模糊朦胧的感觉呈现“离开和消失”。