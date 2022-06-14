高敬文：中美战也难和也难

中国/美国/外交

如何与国际舞台日益举足轻重的中国相处越来越成为西方舆论关注焦点,这也是为社么法国著名汉学家高敬文教授十多年前出版的《中国外交政策》一书近日第二度再版,再版的新书比最早的版本增加了一倍多的内容,法广有幸邀请到高教授 请他就中美关系，香港以及台湾议题回答法广的问题。

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法广 : 高教授，您好，非常感谢您接受法广的邀请！

高敬文：您好！

法广 : 首先我们来看一下中美关系 美国总统拜登在日本声称倘若北京攻打台湾 美国将军事干预，法国国内有评论如前总理拉法兰认为拜登的说法不利于地区和平， 您怎么看？

高敬文：我认为拉法兰的看法是极少数法国人的看法，大部分的法国人都关注台湾以及两岸关系今天的状况，乌克兰战争使大家都关注中国大陆是否也会攻打台湾，用武力来解决所谓的台湾问题，所以大家都关注台湾问题 拜登给了台湾一个明确的保证，一旦台湾受到攻击 美国会捍卫台湾。

法广： 您觉得拜登的声明有什么具体的作用？

高敬文：第一个具体的后果使台湾人可以比较放心一点，大家都知道最近解放军的战机不断进入台湾的防空识别区，所以很多人都担心未来会怎么样？而且中国与台湾国防实力差距越来越大，如果美国不保卫台湾 台湾一定完蛋，台湾不可能自己保护自己虽然台湾国防也在加强，但是实力有限因为台湾是一个很小的地方，虽然台湾海峡是一个保护 军队大陆并不是那么简单，而且乌克兰战争给大家带来许多教训，解放军攻打台湾会面对许多问题，俄罗斯军队在乌克兰所遇到的问题是许多人没有预想到的，对台湾也拉响了警钟 警告台湾政府与社会，台湾必须改善加强自己的军事装备。

法广 ： 再回到美中关系 ，拜登在日本时启动新的印太经济合作框架，这是取代原先的TPP，美国退出TPP之后又重起炉灶，推出一个新的经贸合作框架，目标十分明确要对抗中国，您对此有何评论？

高敬文：新的印太经济框架的目标十分明显就是要平衡中国的影响，加强美国在印太地区的经济贸易影响，二十年来中国成为印太地区大部分国家的首位经贸合作国，而美国远远落后面对巨大挑战，美国需要改善自己的地位，加强自己的经济影响，奥巴马推出TPP旨在加强美国的地区合作，尤其时加强与日本，韩国，等盟国之间的合作，今天拜登总统认为日本领导的CPTPP并不适合美国的利益，所以他提出印太经济框架，很难预测是否会成功但其目标时十分明确的，就是加强亚太尤其是与亚洲东盟与东亚日本韩国之间的合作，而且合作框架的标准很高 不仅涉及海关税务，劳工标准以及环保等标准都很高，加入的门槛很高。我们拭目以待是否会吸引大多数亚太地区国家的加入。

法广 ： 再来关注南中国海：菲律宾新总统上任对地区主权冲突有何影响？

高敬文：新总统与前总统的中国政策很相同 ，我不认为会有很大的变化，前总统任期末年开始与美国展开战略合作，变成美国的盟友 新总统会继续下去，另一方面，菲律宾对中国依赖严重 因此必须维持与北京的关系，所以不会过多的挑战中国，不过菲律宾无论谁执政都会保护自己的主权与权益。

法广 ： 澳大利亚也是新政府上台 观察家都认为中澳关系不会有大的改观，您呢？

高敬文：我想工党上台是中澳双方改善双边关系的机会，但很难说能够改善到什么程度，虽然中国政府曾经强烈谴责澳大利亚前总理，但与此同时中国进口了许多澳大利亚产品尤其是铁矿，因为中国急需大量铁材而澳大利亚产品品质价钱都是最佳的，所以这都会继续下去 。我们拭目以待新环境会有何影响，看看取消酒类产品的关税等等会有什么影响，从中方的反应来看北京似乎要利用机会改善与堪培拉的关系。

法广 ： 中国外长王毅正在所罗门地区访问，不知是否会去澳洲…….

高敬文：这是另一个问题：一方面中国试图稳定与澳大利亚的关系,另一方面中国在南太平洋地区野心很大,他们试图部署一个安全环境 影响地区的所有小的岛国,不仅澳洲新西兰对此十分关注 法国也对此高度重视,我估计法国与澳大利亚未来会加强合作平衡中国的影响,中国在南太平洋地区的影响力.

法广： 几年前说到南中国海主权争议时 有法国专家表示法国不应该参与，但是，现在看来大家都改变原先的观点！而且法国今天追随美国在印太战略上步步紧跟。您如何看法国的立场？

高敬文：我认为不仅仅是法国 欧盟在印太地区有很多利益，经济贸易以及侨务 有许多法国人居住在印太地区，比如说我本人，我住在香港 许多法国人居住在亚太地区，有一两百万法国人居住在印太地区，所以我们必须关注航海自由 这对我们来说很重要，南海是国际海不是中国海！这是有法律依据的说法，也不是某一个国家的说法，这是全世界的看法。中国在南海的一些要求不符合国际法，我们对此观点不同因此而产生摩擦，这是不能避免的，但是我认为中国应该接受其他国家的不同意见，因为不仅美国欧盟，印度以及其他国家在南海都有海运的需要，所以我们需要保障南海海运的自由，所以法国最近也每年派海军军舰到南海航行，以保护航海自由，而且不仅法国，英国，德国，荷兰最近也有同样的行为，法国还同日本，美国，德国等共同举行海上军演，所以很明显法国也有自己的利益必须维护，当然法国的贡献是有限的。

法广： 最后一个问题涉及中国高层，美国国会此前推出调查习近平在阻碍制裁俄罗斯方面的行为的议案，点名道姓的提出习近平的名字。前特朗普政府安全顾问博明也在访谈中说中国在习近平的统治下不会有繁荣，有评论认为美国有意推动中共高层权力争斗，把习近平推下换上一个更加开明的领导人，不知您对此有何评论？

高敬文：美国当然希望影响二十大，但是否能够影响是另外一回事，即使是最有影响力的国家是否可能影响二十大？我有疑问，我并不认为有这种可能，而且我担心会有副作用，越是给习近平施压约会促进中共内部的团结，因为他们认为外来势力对中国没有善意，我个人怀疑是否有可能帮助中共内部的改革派，我个人认为最好不要说 但是美国国会有自己的看法，我觉得或许是向美国国内显示他们不喜欢习近平，美国国内很多人都不喜欢习近平，而且我们知道今天中国国内面对许多困难，党内有不同的意见 面对许多社会问题，很多人怀疑与俄罗斯保持密切关系是否对中国有利，在经济政策方面也有许多人有不同意见，西安，上海，北京反对抗疫政策的活动等等，所以很明显有不同的看法，而且每次共产党大会之前都是这样，争斗激烈而且无法保密，目前派系争斗已经公开化，所以我们大家不妨观察结果会是什么样。我的判断是习近平会继续连任，他或许会做出一些妥协，也就是说可能给改革派一些位置，据我所知我怀疑他会被强迫退休，我怀疑会有这样的结果，不过我们看吧！

法广：如果习近平二十大继续连任的话，说到美中关系评论经常借用修昔底德陷阱这一术语来形容，就是一个已经发达的国家难以容忍第二个国家来与他竞争，这最终会导致战争，您对此并不认同，您说中美之间不可能爆发战争也不会有和平，用法语就是： Guerre peu probable, paix impossible。能否解释一下您的观点？

高敬文：我们面对的是一个新的冷战环境，有战略性的竞争 ，也有意识形态的竞争，也有高科技的竞争，所以与以前的冷战有许多类似的特点，但是很大的不同就是今天全球化的水准很高，这些都是避免战争的因素，但是中美之间不会直接作战的最主要的因素是，因为中美都是拥有核武的大国，其实核武器是保护和平的，这听起来有些矛盾因为大家都觉得核武器很危险，其实核武器是核武国家之间的和平的保障，要注意的是俄罗斯入侵乌克兰就是因为乌克兰没有核武，所以没有办法保护自己 只能用比较传统的方式保护自己。但是中国与美国有这个危险，这迫使两国领导人在开战之前必须三思，我认为是这样。当然我并不是说中美之间就没有军事危机，我的书的结论是从最近可以看到未来军事危机的可能性很高尤其是中国大陆与台湾之间，但是中美之间也可能爆发军事危机，现在最大的挑战是中美两大政府如何管理危机，有没有程序来管理这些军事危机，目前现存的程序十分有限，这些所谓的军事红线都没有用，因为每次打到中南海都没有人接中军委与美国国防部的红线都没有用，因为每次危机爆发时这些红线都没有用，所以中美双方必须谈判组建一个机制，以便在危机发生时可以缓解危机，保障和平！