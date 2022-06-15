两岸农产品进出口大对抗台湾在WTO暗批中国

两岸关系

中国大陆继13日起暂停台湾生产的石斑鱼进口，今天(15日)再度禁止台湾某企业的水产品进口到大陆，为期一周。台湾农委会透露，原因是中国宣称在冷冻白带鱼的包装上验出COVID-19病毒。

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两岸最近这波农产品进出口的对抗，从6月10日开始。中国在当天宣布，6月13日起禁止台湾的石斑鱼输入，理由是，多次输入的石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶紫等禁用药物，另外还检出土霉素超标。

台湾石斑鱼去年外销量6681公吨，销往中国的数量，占外销量的91％，占台湾石斑鱼整体年产量约三分之一。

去年，中国也曾多次以检疫的理由，禁止台湾菠萝、莲雾及释迦输入，今年6月新增石斑鱼项目。

于是13日，在WTO部长级会议上，台湾行政院政务委员邓振中发表声明，呼吁各国应注意影响贸易的不透明作为。他强调，没有一个国家可以采取经济胁迫手段，要求其他成员作政治妥协，或是在没有合理依据的情形下，突发性禁止个别会员的产品进口。

14日，台湾官方反击，宣布从中国大陆出口到台湾的干燥猴头菇验出农药超标，是6个月内第13批违规，情况严重，限期中国45天内提出书面说明，否则将禁止干燥猴头菇进口到台湾。

至于今天最新发展「冷冻白带鱼」，台湾官方表示，中国以产品外包装验出COVID-19病毒为由，对产品暂停输入的做法，已经在国际上引发争议，2020年11月起的每次世贸组织食品安全检验例会，都有会员对中国过当的措施，影响食品及农产品贸易提出关切。

农委会说，目前科学研究并没有发现有病毒透过水产品传染人的实证或研究，中国应提出完整的科学依据。

至于石斑鱼，台湾行政院长苏贞昌12日表示，台湾已把检验药剂的科学证据传给中国，但对方「已读不回」，做法不但蛮横，而且违背国际贸易惯例。他表示，中国一直不遵守国际规范，常常是政治指导一切、控制一切，中国没道理打压台湾的释迦、菠萝、莲雾，现在又到水产品来。

国台办发言人马晓光今天则回应说，台湾当局来函说改了，「但是并没有附上怎么改、如何改的相关证据，所以再去问问苏贞昌」。

马晓光说，当务之急是民进党政府要对台湾地区石斑鱼养殖药物安全管理体系，做认真彻底的排查和整改。其次，民进党当局停止一切在这个问题上「政治化操弄」和对大陆的「抹黑攻击诬蔑」。