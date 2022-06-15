习近平与普京打电话：习许诺在主权与安全议题上支持普京

中国/俄罗斯

据中国国家媒体报道，中国国家主席习近平周三在电话交流中向俄罗斯总统普京保证，北京在 "主权 "和 "安全 "问题上给予支持。

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据法新社今天报道称，习近平向普京保证，北京在 "主权 "问题上给予支持。

据中国新华社援引习近平的话说：“中国愿意继续与俄罗斯在主权、安全以及其他涉及根本利益和重大关切的问题上相互支持。”

法新社说，关于习近平与普京的电话内容的公告，并没有提及任何具体的例子，如乌克兰战争或台湾。

习近平和俄罗斯总统普京之间最后一次已知的通话是在2月底，即俄罗斯军队入侵乌克兰的第二天。

自2月24日的俄罗斯对乌克兰的入侵军事干预行动以来，中国拒绝使用 "入侵 "一词来描述莫斯科发起的军事行动，并将冲突归咎于美国和北约。

中国政府与克里姆林宫关系密切，希望与克里姆林宫结成反对美国的共同阵线，中国避免谴责俄罗斯的入侵行动。

乌战开战前三周，在2022年冬奥会开幕之际，中国国家主席习近平在北京接待了俄罗斯总统普京。习近平与普京宣布了中国和俄罗斯之间的 "无限友谊"，并签署了许多协议，特别是在天然气领域。

该报道没有提及普京与习近平是谁先拿起了电话拨打。