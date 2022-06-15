俄罗斯将中国置于其经济联盟体系的核心

圣彼得堡国际经济论坛

圣彼得堡国际经济论坛于周三重新开放。虽然该国在入侵乌克兰后受到西方制裁，但普京政府正在利用这一事件建立新的关键关系。马克龙和拉加德在 2018 年作为贵宾来到这里的时代似乎已经结束。当时，弗拉基米尔·普京已经就他的战略提出了一个具有启发性的愿景……并预示着他破坏乌克兰及其盟国稳定的计划。

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2018 年，在对俄罗斯进行正式访问期间，包括马克龙 (Emmanuel Macron) 在内的世界各国元首在其妻子和梅德夫领导人的陪同下参加了此次活动，该活动曾是最大的经济衰退之一。乌克兰战争爆发四个月后圣彼得堡 2022 年国际经济论坛由莫斯科主办，曾经是俄罗斯对世界开放和欧洲一体化的象征，现在与西方完全决裂。

在俄罗斯与北约第三次世界大战的威胁下，俄罗斯经济世界之窗或英文“SPIEF”将展现出怎样的国际开放性？

关于 2021 年版，论坛在其网站上声称有 13,5000 名参与者—包括卡塔尔埃米尔阿勒萨尼和巴西总统贾尔·博尔索纳罗——来自世界 141 个国家。它还引发了“270 项商业活动”和“890 项投资协议，产生了 42 亿卢布（约合 6800 万欧元）”，SPIEF 夸口说。去年，你还可以见到“红十字会、天然气出口国、联合国儿童基金会……”甚至联合国的领导人，回忆起由负责在国际上宣传俄罗斯的国家机构 Roscongress Foundation 组织的论坛。