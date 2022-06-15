停业3个月失去商机 上海服装业主面临巨大困境

上海服装业的困境

经过了长期封锁之后，上海的经济活动遭到的影响仍在持续。6月13日，上海七浦路服饰商业街区爆发游行，有商户透露原因说，防疫封锁前正值服装批发旺季，每个店铺都积压了大量春夏服装，现已经过季无法销售，经营压力巨大，希望得到租金减免。

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截至本周，七浦路服装批发市场虽然开业，但是显得十分萧条，仅2至3成企业正常开张。不少门店的捲帘门上写了退租诉求，以及“谁来救救实体店”等标语。

根据商户的説法，在3到5月，春夏服装正值订购旺季，现在早先的存货已经过季，批发市场因爲封锁几乎失去了半年的生意，积累了大量的存货。

有店主告诉财新网，每家现在都有几十万到上百万的服装积压无法销售。许多同行已经撑不住了。由于商铺是年租，租户每年在11月份付下全额年款，因此希望讨要部分租金。

另一方面，由于这个批发市场的房东大多数是个体户，承压能力同样很弱，因此获得租金减免的商户仍然不多。

一名七浦路房东指出，他每个月要为商铺偿还上万元的贷款金额，家人还要生活，如果退租，马上就会面临财政困难，他希望能够提供明年的房租优惠来说服租户，但是现在许多租户不打算续租，也不接受这个条件。

评论人士何旭对“希望之声”说，说到底服装店主和房东的矛盾，根本原因就是共产党政府的政策，不从根源上认清这个问题，租户对房东施压，房东与租户僵持，会形成无解的循环。上海服装批发产业是全国个体户在防疫政策之下的写照，多少店铺被中共的清零政策害得倒闭，但是经济数据还是继续造假。这些问题如果延烧，就将是中共政府经济垮台的诱因。