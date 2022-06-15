卡塔尔世界杯赛电脑标识球迷身份 台湾人疑被归入中国籍

台湾/卡塔尔

卡塔尔官员们表示，在一个电脑故障引发台湾政府的批评之后，参加卡塔尔世界杯的台湾球迷可能在他们的官方球迷卡上被列为中国人。台湾外交部说已要求台湾驻沙特阿拉伯代表处（也负责处理卡塔尔问题）"与有关当局磋商 "以解决这一问题。

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据法新社报道，2022年世界杯上台湾球迷可能被认定为“中国人”。

卡塔尔预计2022年11月21日至12月18日的世界杯将有超过一百万的游客。他们都需要一张 "Hayya "球迷身份证，这将作为进入该国的签证和进入体育场馆的通行证。但显然，Hayya电脑门户网站没有列出台湾，或 "中华台北"，"中华台北"是台湾用于参加国际体育赛事的名称。

据台湾外交部说，它已要求其驻沙特阿拉伯代表处"与有关当局交谈 "以解决这一问题。台湾驻沙特阿拉伯代表处也涵盖相关卡塔尔事务。据该部发言人说，尚没有立即收到答复。

据Hayya负责人Saeed al-Kuwari称，预订系统确实可以将台湾护照持有人与中国国籍联系起来。但库瓦里说：“无论表明什么国籍，一切都会好起来，因为原籍国才是最重要的。”

法新社说，台湾一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为台湾是中国领土的一部分。