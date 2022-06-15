台湾警告：若中国攻台全球经济损失将大于乌克兰战争

芯片

台湾行政院政务委员兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中日前表示，中国如果发动对台湾的军事攻击，全球贸易遭受的冲击将比乌克兰战争所带来的影响更大，而且还将导致半导体芯片供应短缺。

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出席世贸组织部长级会议的邓振中6月14日在日内瓦对路透社表示：中国攻打台湾的话，“对国际供应链的扰乱，对国际经济秩序的冲击，以及对成长机会的影响都将远远超过目前的（乌克兰战争）”。他特别提到全球都主要依赖台湾提供用于电动汽车和手机的半导体芯片，供应短缺将是世界性的。

台湾在经济和贸易方面是小而强，尤其在半导体芯片的先进制程方面引领全世界。台湾政府数据显示，去年台湾出口的总价值高达4464亿美元，其中1180亿美元来自半导体芯片出口。

世贸组织是世界上很少的台海两岸都派驻代表、并且能够并肩工作的国际组织。但是邓振中在这次世贸部长级会议期间，也毫不客气地指责北京违反世贸规范，因立陶宛支持台湾而禁止这个波罗的海小国的商品进口，同时以政治考量禁止台湾的水果和石斑鱼进口。

台海两岸政治军事关系十分紧张，但两岸的贸易往来仍然十分活跃。中国大陆是台湾最大的贸易伙伴和贸易顺差来源，台湾每年出口总额的40%是输往中国大陆。因此邓振中向路透社表示，台湾希望降低在贸易上对中国大陆的依赖。