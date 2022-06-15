疫情下中国家庭消费萎缩

中国/经济/家庭消费

中国国家统计局（NSO）周三宣布，中国家庭支出的主要指标--零售额在5月份录得6.7%的同比下降。法新社说，即使跌幅没有4月份那么惨烈（一年内跌幅为11.1%），大多数分析师也很难对中国经济感到乐观，因为中国经济总体上仍在挣扎。而接受彭博社询问的经济学家预计收缩幅度则更大（-7.1%）。评级机构惠誉昨天将今年中国的增长预测下调至3.7%。这远远低于北京设定的5.5%的目标。

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据法新社今天报道称，中国的消费仍在艰难地再次起飞：由于清零疫情限制威胁着世界第二大经济体的增长，中国的家庭支出在5月份连续第三个月下降。

而经济首都上海从3月底到6月初被封锁了两个月，以应对2020年以来全国范围内最猛烈的疫情。类似的封锁一度威胁到首都北京这个政治权力的中心，那里的限制仍然影响着酒吧、餐馆、卡拉OK酒吧和夜总会。

对中国人来说，旅行也变得很复杂：如果在假期中发现阳性病例，就有可能无法立即回家，或甚至被禁闭。

然而所有这些限制都会惩罚影响消费者的支出。

据中国国家银行发言人傅玲慧在周三的新闻发布会上说，"5月份，中国经济逐渐克服了新冠病毒疫情的负面影响，" 傅玲慧说，"但我们不得不承认，国际环境变得更加复杂（......），中国的经济复苏仍然面临许多困难和挑战。"

4月份，中国零售额出现了自2020年以来的最大同比跌幅，受到近几个月中国实施的许多清零限制措施的影响。

据牛津经济研究院的分析师Tommy Wu说，"最糟糕的遏制可能已经过去了，"Tommy Wu说，但是，随着中国各地的清零疫情限制措施的继续，尽管程度较轻，"家庭消费将很难强劲回升"。

根据中央银行的数字，在后者的影响下，家庭存款，一个关键的储蓄指标，在1月至5月期间顺理成章地跃升（一年内+50.6%）。

根据中国国家统计局的数据，5月份的失业率从一个月前的6.1%略微放缓至5.9%。

据分析说，"但不确定这种趋势是否会持续，因为数百万学生将在今年夏天毕业"，投入寻找就业市场。

法新社说，关注社会稳定的政府密切关注的失业率在2020年2月疫情最严重的时候达到了6.2%的历史最高水平，然后又回落。然而，这个数字显示了不完整的情况：在中国，失业率只针对城市居民计算，不包括数百万的农民工。

北京已经为中国设定了今年创造约1100万个就业机会的目标，这一数字低于2021年的数字（1269万）。此外，这个标准并没有说明由于新冠病毒危机而被破坏的工作数量。

据法新社，中国固定资产投资在5月份进一步放缓（至6.2%）。这是连续第四个月的下降，也是经济前景仍然暗淡的另一个迹象。周二，评级机构惠誉将今年中国的增长预测下调至3.7%。这远远低于北京设定的5.5%的目标。