47国再呼吁关注新疆 北京批政治操弄

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47个国家针对中国疑似迫害新疆人权情事发布联合声明，要求联合国人权理事会主席公布一份延时已久的新疆人权报告。荷兰常驻联合国日内瓦办事处代表贝克斯（Paul Bekkers）告诉联合国人权理事会说：「我们持续严正关注新疆维吾尔自治区的人权情况。」中国常驻日内瓦代表痛批声明连署国是在散播「谎言和谣言来攻击中国」。

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据法新社报道，新疆维吾尔人权引发关切，47国向联合国发声。荷兰常驻联合国日内瓦办事处代表贝克斯（Paul Bekkers）14日告诉联合国人权理事会说，尽管中国强烈否认，一些「可信报告」显示，当地有超过100万维吾尔族和其他穆斯林少数民族遭任意关押。

贝克斯说：「有报告显示，针对维吾尔和其他少数民族的大规模监视行动与不公平待遇仍在持续。」

这项联合声明关切的还包括，有通报指出有「刑求等其他残忍、不人道或恶劣的待遇及惩罚；强制节育；性暴力或基于性别的暴力；强迫劳动；孩童遭强行跟父母拆散」。

贝克斯表示，这47国「再次呼吁中国紧急回应上述关切」并「终结恣意关押维吾尔穆斯林和其他少数民族的作为」。

他们同时呼吁北京当局提供联合国调查及专家团「有意义且不受限的管道」，以便独立观察当地情况。

据法新社，针对47国发布联合声明，要求联合国人权理事会主席公布一份延时已久的新疆人权报告，中国常驻日内瓦代表痛批声明连署国是在散播「谎言和谣言来攻击中国」。

联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）上个月获准造访，是17年来联合国人权高级专员首次访问中国。然而，巴切莱特这趟行程据信遭中国当局严格掌控，她无论是行前还是访问期间，都未更强力地发声谴责中国疑似的迫害人权行为，因而饱受批评。

在6月14日的联合声明中，47国要求「更详细的观察，包括中国当局对访问设下的各项限制」。

中国常驻日内瓦代表陈旭愤怒回应这项联合声明，痛批荷兰和其他连署国散播「谎言和谣言来攻击中国」。据陈旭说：「我们明确否决上述指控。」他批评发布这项联合声明的各国「虚伪」且「企图从事政治操弄」。陈旭还i盛赞巴切莱特的造访，坚持称巴切莱特的访问加强了巴切莱特对中国人权发展之路的了解。