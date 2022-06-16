中国前财长：不当封控损害经济

反过度封控

三月以来上海、北京等多地疫情爆发，对大陆经济造成重大冲击。中国前财长楼继伟指，本轮疫情防控中出现“类公地悲剧”现象，不当封控的影响是全局性的，但很难追责。他认为，要总结防疫经验教训，优化应对政策，更有力地推出改革开放措施，才能从根本上扭转经济下行三重压力。

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据财新网报导，楼继伟昨出席“二○二二凤凰网财经（夏季）云峰会”时，发表上述观点。他解释称，“公地悲剧”在经济学上是指私有土地所有者无偿利用一块公地，造成公地的过度利用并荒废，最终使所有使用者受损。

楼继伟将之与疫情防控比拟，称公共卫生事件防控主要靠公共部门，往往偏向于封堵，一个城镇、街区出现疫情，资讯明确、便于问责，“但不当封堵造成的交通阻断、产业链不能接续、人员不能复工等影响是全局性的、很难追责，这对经济产生重大不利影响，所有参与者都受到损害”。

他强调，解决方法是对公共资源的使用加强管制。目前大陆当局已宣布相关政策，包括严格防止阻断交通、“疫情防控九不准”等，并开始严格督查。他认为，要优化应对政策，强化经济增长内生动力，扭转“供给衝击、需求不足、预期转弱”的三重压力。

楼继伟称，与全球面临通货膨胀的负面影响相比，当前大陆经济的主要矛盾非通膨，而是前述需求不足等三重压力。 他说，“尽管有输入性通货膨胀的压力，但由于最终消费不足，压力主要消化在产业链各个环节。”

至于民间投资不愿投、不敢投的问题，楼继伟表示，民间投资不愿投与很多因素有关，目前而言最重要的是如何平衡好疫情防控和经济增长，“政府部门在探索，民间也在观察，但各方认为目前方法还不到位”。

今年以来，中国民间投资增速持续走弱，据大陆国家统计局数据，今年一至五月大陆民间投资累计年增百分之四点一，低于投资整体增速二点一个百分点。