中国称对台湾海峡拥有主权，美国回应：台湾海峡是国际水道

台湾海峡

针对中国宣称对台湾海峡拥有主权，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）近日在致路透社的电邮中表示：“台湾海峡是一条国际水道，这意味着台湾海峡是公海自由的区域，在国际公约保障之下，具有包括航行和飞越的自由。”

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据报导，近年来，美国军舰，有时还有英国和加拿大等盟国的军舰，驶过台湾海峡，激怒北京。中国外交部表示，“台湾海峡非国际水域”；还表示：中国对台湾海峡拥有“主权、主权权利和管辖权”，“国际海洋法上根本没有‘国际水域’一说”，有关国家称台湾海峡为国际水域，是操弄涉台议题，威胁中国主权安全。

对此普莱斯重申，美国十分关切中国“针对台湾的侵略性言论和胁迫活动”，美国“将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和执行任务，包括通过台湾海峡”。

普莱斯补充说，台湾海峡的和平稳定对世界有长远的利益，“我们认为，这对更广大印太地区的安全与繁荣极为重要”。

另据报道：美国国务卿布林肯14日接受美国公共电视网专访，批评中国近年来对台湾的行径具潜在危险性，恐破坏稳定。他表示，俄国侵略乌克兰遭多国联合抵制，中国应引以为戒，并重申美方会协助台湾抵御侵略。

布林肯说，针对台湾议题，美国长年政策没有改变，且向来致力确保不会有任一方单方面改变现状。但很不幸的，过去十年来，中国在国内行径愈来愈具压迫性，在国外则愈来愈具侵略性，包括对台湾采取具潜在危险性、可能破坏稳定的行为。

至于若中国武力犯台美国是否会出兵防卫台湾，布林肯表示美国会持续遵循承诺，协助台湾自卫。他表示，如同美方过去多次所说，美国不只会致力遵循“一中”政策，也会遵循《台湾关系法》及在该法下的责任，确保台湾具备有效自卫及最终抵御任何侵略的能力。