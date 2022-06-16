中国航母003快来了 盯比“福特号”

中国/003

据中国大陆网友最新上传影片，正在建造的共军第3艘航空母舰船坞已经灌水，船身并悬挂了彩旗，显示003航舰很快下水。曾有专家表示，003航舰与姊妹舰辽宁舰（001型）及山东舰（002型）不同，将引进类似美国航舰飞机弹射系统的更先进发射技术。有了新的发射系统，中国将可从003航舰上更快速地发射更多种可携带更多武器弹药的飞机。

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据中央社今天报道称，中共第3艘航空母舰传出即将下水，因采用新颖电磁弹射技术备受关注，据分析，后续需1至2年才能服役，加上“舰机融合”训练及电磁弹射技术考验等，真正形成战斗力前尚有诸多挑战。中国新浪“每点新防务”今天以“福特号航母服役5年：电磁弹射器故障频发，003的‘电弹’能行吗”为题发表最新评论文章。

评论表示，003航母虽然传出即将下水，但距离真正服役大概还需要1至2年，加上服役后进行适应性和“舰机融合”训练，外界推测003可能需2至3年才能达到初始作战能力。也就是说，即使后续003的一切建造和测试过程都十分顺利，约还需要5年左右才能形成战斗力。如果在这个阶段因为系统出现问题，可能导致服役周期延后。最容易出现问题的系统，就是现在最引以为傲的“电磁弹射器”。

据评论指出，福特号航母很长一段时间被先进武器升降机、电磁弹射系统、先进阻拦装置、双波段雷达和综合作战系统等系统问题困扰，不少关键性能一直未能达到初始设计指标，甚至曾请求延期举行“全舰冲击测试”。评论表示，经美国海军积极改进福特号上的问题系统后，已经决定今年秋季进行首次海外部署，这也意味着福特号具备了初始作战能力。

003航母被中国民众寄予厚望，不仅因为它是中国第一艘平直甲板弹射航母，还因为一次就装上了3条电磁弹射器，仅比电力充沛的福特号核子动力航母少一条。电磁弹射器有更强的弹射能力，还有可靠性更高、维护成本低等优点，可以兼容未来航母上出现各种类型无人机，并且依靠强大弹射能力，将携带更多燃料或弹药的舰载机轻松弹射升空。

中央社称，但文章表示，观察福特号航母近年的遭遇，电磁弹射器还是处于一种“看上去挺美”的阶段。福特号建造完毕后就因为太多问题导致难以达到设计指标而陷入漫长的调试升级中。但评论最后强调，在福特号航母上暴露的重大问题，003航舰的设计单位肯定考虑到了，且中国对电磁弹射器进行了数万次测试，无疑是重大的技术保障，有信心003航舰能以远比福特号航母少得多的时间达到“初始作战能力”。

中央社此报道原文链接：cna.com.tw/news/acn/202206160124.aspx