中国：2015年以来首次新房价格下跌

中国房价

中国国家统计局周四公布的官方数据显示，在经济放缓加剧的房地产危机背景下，5月份，中国的新房价格六年来首次出现下降，新房价格同比收缩了0.1%。这是自2015年11月以来，该数据的首次下降，数据汇总了中国70个城市新房的平均价格。

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法新社报道指出，长期以来，房地产行业一直是中国经济增长的引擎，在这个拥有房产往往是走向婚姻的先决条件的国度里，民众生活水平的提高和购买新房的热潮激发了这一行业的发展。

然而，由于新冠疫情的爆发以及与其相关的不确定性，正在严重影响中国的经济，并致使居民家庭收入降低，最终导致在中国的众多房地产集团陷入财务困境的时候，买家的购买热情也降温了。

房地产和建筑业在2020年推动了新冠疫情后中国经济的复苏，占中国国民生产总值(GDP）的四分之一以上。

然而，为了减少房地产行业的债务，北京已经收紧了对开发商的信贷条件。这使得许多集团公司资金链出现问题，其中就包括该行业的头号老大恒大集团。

只中国房地产牛耳的公司财务状况不佳，也惩罚了其竞争对手，因为买家越来越不愿意投资房地产。

这是房地产行业脆弱的一个标志，恒大集团的股东之一包括上海市，因为有违约 "风险"，评级机构标普下调了上个月恒大的信用等级，。

恒大集团是中国最大的房地产集团之一。它在国际上具有很强的影响力，特别是在美国，并且还拥有上海申花足球俱乐部。

6月底，恒大还必须支付高达4.88亿美元（4.53亿欧元）的贷款利息。但据彭博社报道，该集团最近要求推迟一年支付。