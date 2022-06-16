中国5月失业率5.9% 高于全年目标 青年失业率更创新高

中国失业率

随着疫情放缓和防控措施放宽，中国5月份的经济数据指针有所改善，且优于预期，而失业率亦回落至5.9%，较4月份减0.2个百分点，但仍高于政府要求把全年失业率控制在5.5%以内的目标；更令人忧虑的是，青年失业率录得纪录新高的18.4%，为社会稳定投下阴影。

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根据中国国家统计局昨(15日)公布的5月份国民经济运行数据，已较4月略有回升，该局发言人付凌晖形容，经济运行从下滑转变成逐步恢复。而随着国务院在5月提出「稳住经济一揽子政策措施」，各地响应，期望有关稳定经济措施在本月逐步发生效果，期望第二季经济有望实现合理增长。

统计局昨日发布的5月份数据显示，三项主要数据都优于预期，反映内需的社会消费品零售总额按年递减6.7%，较预期的7.1%跌幅少；规模以上工业增加值年增0.7%，亦优于预期的减幅0.2个百分点；城镇固定资产投资方面，头五个月增幅为6.2%，较预期增幅多0.2个百分点。

不过，失业率仍然高于政府目标。统计局数据，5月全国城镇调查失业率为5.9%，按月回落2个百分点，好过预期。不过，若按年龄分析，16至24岁的人口调查失业率高达18.4%，即青少年失业率较4月上升了0.2个百分点，是2018年公布数据以来录得最高纪录。傅凌晖表示，今年中国大学毕业生有1076万人，当他们集中进入劳动力市场，可能令就业压力加大，疫情对就业的不利影响仍未完全消除，加上年轻人倾向寻求稳定的职位，使整体失业率处于高位。

此外，31个大城市城镇调查失业率见新高，达6.9%，较4月的6.7%上升。

中国总理李克强5月下旬在十万人参与的「全国稳住经济大盘」会议上提出，要确保第二季经济正增长，以及失业率必须下降，其后国务院推出一揽子稳经济措施，包含6方面33项具体举措。