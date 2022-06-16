德国《墨丘利报》：中国继续站在俄国一边

乌克兰

俄国总统普京和中国国家主席习近平周三就乌克兰战争通电话，引起了德国媒体的关注。多份媒体质疑中国所谓的中立立场。

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德国N-TV看到的是，双方也谈到了军事，在军事上也会进行更密切的合作。

慕尼黑出版的《墨丘利报》（Merkur）表示，这是自二月末以来，普京和习近平就乌克兰战争第二次通电话。双方表示将加强合作。中国继续站在俄国一边。在中国外交部的声明中，乌克兰冲突被称为乌克兰问题。自乌克兰战争以来，中国一直声称在冲突中保持中立。但北京政府已在寻求亲近俄罗斯，并强调与俄国的“坚如磐石”的友谊。近日，中国外长王毅称俄国外长拉夫罗夫为“老朋友”。北京拒绝西方对俄罗斯的制裁，但观察人员称，这无助于规避制裁。中国最近越来越多地就购买俄罗斯石油进行谈判。据彭博通讯社报道，北京以当前市场价格35%的折扣购买俄罗斯原油。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯说：“我们看到的是，中国将充分利用俄罗斯软弱的局面。”

德国《图片报》公然称，俄国和中国都是西方的敌人，说这些敌人在寻求“更公平”的国际秩序。该报称，普京和中国的协议是“耻辱的协议”。中国承诺在主权和安全问题上支持俄罗斯。这究竟意味着什么，仍然不清楚。与此同时，中国声称保持中立。中国始终没有谴责普京的侵略战争，而是批评西方对俄国的制裁，以及西方对乌克兰的武器供应。但不要忘记，是俄国于2月24日入侵乌克兰，是俄国士兵在强奸，虐待和杀害平民，毁灭城市。乌克兰进行的是抵抗侵略者的战斗。中国把不谴责俄国的侵略战争称为中立。与此同时，中国在支持俄国的经济，和西方制裁俄国唱反调。