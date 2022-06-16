乌克兰

德国《墨丘利报》：中国继续站在俄国一边

发表时间：

Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin arrive for the welcoming banquet for the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2017.
Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin arrive for the welcoming banquet for the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2017. Reuters/路透社
作者： 柏林特约记者 丹兰
4 分钟

俄国总统普京和中国国家主席习近平周三就乌克兰战争通电话，引起了德国媒体的关注。多份媒体质疑中国所谓的中立立场。

广告

德国N-TV看到的是，双方也谈到了军事，在军事上也会进行更密切的合作。

慕尼黑出版的《墨丘利报》（Merkur）表示，这是自二月末以来，普京和习近平就乌克兰战争第二次通电话。双方表示将加强合作。中国继续站在俄国一边。在中国外交部的声明中，乌克兰冲突被称为乌克兰问题。自乌克兰战争以来，中国一直声称在冲突中保持中立。但北京政府已在寻求亲近俄罗斯，并强调与俄国的“坚如磐石”的友谊。近日，中国外长王毅称俄国外长拉夫罗夫为“老朋友”。北京拒绝西方对俄罗斯的制裁，但观察人员称，这无助于规避制裁。中国最近越来越多地就购买俄罗斯石油进行谈判。据彭博通讯社报道，北京以当前市场价格35%的折扣购买俄罗斯原油。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯说：“我们看到的是，中国将充分利用俄罗斯软弱的局面。”

德国《图片报》公然称，俄国和中国都是西方的敌人，说这些敌人在寻求“更公平”的国际秩序。该报称，普京和中国的协议是“耻辱的协议”。中国承诺在主权和安全问题上支持俄罗斯。这究竟意味着什么，仍然不清楚。与此同时，中国声称保持中立。中国始终没有谴责普京的侵略战争，而是批评西方对俄国的制裁，以及西方对乌克兰的武器供应。但不要忘记，是俄国于2月24日入侵乌克兰，是俄国士兵在强奸，虐待和杀害平民，毁灭城市。乌克兰进行的是抵抗侵略者的战斗。中国把不谴责俄国的侵略战争称为中立。与此同时，中国在支持俄国的经济，和西方制裁俄国唱反调。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917