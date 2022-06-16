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沙利文重申美国一中政策不变 批北京升高台海威胁

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Jake Sullivan, White House national security adviser, speaks during an interview at an Economic Club of Washington event in Washington, D.C., U.S., on Thursday, April 14, 2022
Jake Sullivan, White House national security adviser, speaks during an interview at an Economic Club of Washington event in Washington, D.C., U.S., on Thursday, April 14, 2022 © AP
作者： 法广
4 分钟

白宫国安顾问沙利文16日重申美国一中政策不变，根本目标在确保有效吓阻改变台海现状的行为。他也批评北京扩大採取威胁台海和平稳定的行径，美方对此坚决反对。

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沙利文（Jake Sullivan）16日出席新美国安全中心（CNAS）2022国家安全会议，与CNAS执行长理查德·方丹（Richard Fontaine）对话。

 

理查德·方丹提及美国总统拜登（Joe Biden）多次提到若中国威胁台湾，美方将捍卫台湾，美国的台湾政策是否有所调整时，沙利文重申，美方政策不变。历经多任总统、通过两党共识，美方的一中政策，基于美中三公报、台湾关系法与六项保证。

沙利文表示，美国对台湾的根本目标在确保“是否需要捍卫台湾问题的那一天永远不会到来”，因为美国将会有效吓阻情势，这是美国政策内涵。

他以1970年代初期时任美国总统尼克松（Richard Nixon）与中共领导人毛泽东就美中第一份联合公报磋商时的情况为例表示，台湾议题紧张情况就已经存在。

沙利文也不认为对台政策存在漏洞（bug），反而认为这是政策特点，这项特点让美方在处理困难关系和维护台海和平稳定方面有所助益。

沙利文指出，现今面临的挑战是北京越来越多地执行威胁台海和平稳定的行为，美方认为坚持原则并反对这些破坏稳定的行为十分重要，这是美方正尝试去做的。

谈到13日与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在卢森堡的会谈，沙利文表示，两人谈及俄罗斯入侵乌克兰、朝鲜试射飞弹等议题，他也向杨洁篪表达美方维护台海和平稳定的立场，并对中国的作为表达担忧。

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