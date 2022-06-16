沙利文重申美国一中政策不变 批北京升高台海威胁

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白宫国安顾问沙利文16日重申美国一中政策不变，根本目标在确保有效吓阻改变台海现状的行为。他也批评北京扩大採取威胁台海和平稳定的行径，美方对此坚决反对。

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沙利文（Jake Sullivan）16日出席新美国安全中心（CNAS）2022国家安全会议，与CNAS执行长理查德·方丹（Richard Fontaine）对话。

理查德·方丹提及美国总统拜登（Joe Biden）多次提到若中国威胁台湾，美方将捍卫台湾，美国的台湾政策是否有所调整时，沙利文重申，美方政策不变。历经多任总统、通过两党共识，美方的一中政策，基于美中三公报、台湾关系法与六项保证。

沙利文表示，美国对台湾的根本目标在确保“是否需要捍卫台湾问题的那一天永远不会到来”，因为美国将会有效吓阻情势，这是美国政策内涵。

他以1970年代初期时任美国总统尼克松（Richard Nixon）与中共领导人毛泽东就美中第一份联合公报磋商时的情况为例表示，台湾议题紧张情况就已经存在。

沙利文也不认为对台政策存在漏洞（bug），反而认为这是政策特点，这项特点让美方在处理困难关系和维护台海和平稳定方面有所助益。

沙利文指出，现今面临的挑战是北京越来越多地执行威胁台海和平稳定的行为，美方认为坚持原则并反对这些破坏稳定的行为十分重要，这是美方正尝试去做的。

谈到13日与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在卢森堡的会谈，沙利文表示，两人谈及俄罗斯入侵乌克兰、朝鲜试射飞弹等议题，他也向杨洁篪表达美方维护台海和平稳定的立场，并对中国的作为表达担忧。