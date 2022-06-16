直播逃税罚款就上亿 中国全网追问他是谁？

中国/直播带货

江西抚州税务局今晚通报默默无名的网络主播徐国豪2019至2020年逃漏税，遭连缴带罚人民币1.08亿元，一度引发中国全网追问“徐国豪是谁？”网友直叹直播未免太好赚。

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据中央社今天报道称，江西省抚州市税务局官网16日晚间通报，近期，透过税收大数据分析，发现网络主播徐国豪涉嫌偷逃税款，在相关税务机关配合下，依法对其展开税务检查。

经查，徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，透过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。徐国豪因此被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计1.08亿元。

不过抚州税务局并未在通报提出徐国豪的网名，消息传出后，一个默默无名的直播主，竟然一年之间逃税罚上亿元，立刻引发全网追问：“徐国豪是谁？”许多网友感叹原来直播这么好赚，难怪大家争相投入。

据陆媒中新财经报导，徐国豪是社交平台陌陌（momo）主播，陌陌号名为徐泽。但目前在陌陌App上搜索已经没有相关讯息。公开资料显示，2020年，徐泽是陌陌全国总榜排名第一的男主播，拥有百万粉丝，直播间观看量保持在万人以上。但“陌陌一哥”2021年突然从公众视野与社群平台消失。

据中央社说，中国网络直播主已沦为高风险行业，监管部门对网络直播带货加大税务稽查后，多名直播网红相继中剑落马，动辄被罚数千万上亿元。其中，“直播一姐”薇娅去年12月因逃漏税遭连缴带罚13.41亿元，金额之大令人咋舌。