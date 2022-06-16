美国国会推法案禁中共高官使用美国社交媒体平台 赵立坚躺枪

美国国会

本周二（6月14日），美国国会众议院共和党人推出《中国社交媒体对等法案》，禁止中共高官使用美国社交媒体平台。但第二天15日，有大陆网民就发现：中国外交部发言人赵立坚13日使用推特来推介长沙并登上微博热搜榜。这引发一些大陆网民讨论质疑“他为什么能上外网？”“请一视同仁”的呼吁。

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美国国会推出《中国社交媒体对等法案》的目的是禁止中共高官使用美国社交媒体平台。因为中国实行网络封锁，大陆网民无法正常使用推特等海外社交媒体。但多年来，包括华春莹、赵立坚等在内的中共外交官涌入推特社交平台抢占舆论场，散布美军制造病毒、传播病毒等谎言，在北京虚假宣传活动中的地位也越发突出。

美国国会提出的《中国社交媒体对等法案》的内容规定：除非中共允许中国民众自由访问美国社媒平台，以及美国官员可以不受限制和审查地使用中国的社媒平台，美国法律将禁止中共高官使用美国社交媒体平台。该法案将适用于中国国务院、外交部、国防部、国家安全部、司法部、公安部和其它部门的成员；以及其它机构的中共高级官员。

6月15日中午，大陆微博热搜榜上出现“#赵立坚推特发文向全球推介长沙#”词条。该词条显示，赵立坚于6月13日在个人推特上发布了一张图，并配文“Food court, Changsha,#China.”向全球推介长沙。

这引发大陆网民热议说：“好奇问下！推特是什么？”“推特怎么登陆啊？”

有网民质问：“怎么他能用推？？？很多人这样想⋯⋯我也不知道。”“为啥他能发推特。”“为什么他可以上外网？”

“请一视同仁……让我也看看外面的世界。”

据说生于1972年的赵立坚是河北唐山人，所以有网民给赵立坚留言说他应该关注唐山打人事件：“此时此刻，此情此景，何不趁热打铁，向全球推介唐山——Chinese Tang！”唐山事件是指今年6月10日，唐山市一家烧烤店内发生暴力事件，多名男子在骚扰女子被拒后，用酒瓶击打、用脚踢踩女子及其同伴，导致多名女子受伤。

也有网民贴出美国国会拟禁中共高官使用美国社媒法案的截图说，赵立坚的推特号要被封了。