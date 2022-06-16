英国记者：某中国人拍歧视黑人视频挣大钱

歧视黑人视频

《年轻非洲》16日报道了一部由英国BBC记者( Runako Celina)拍摄的长40分钟的纪录片，片名为“出售种族主义”。该片揭露了一个名为陆客(音译)的中国人在贫穷的非洲乡村拍摄视频，随后以10-70美金的价格售到中国社交网上。其中一部视频，很小的孩子们举着“我是黑鬼；智商低“的牌子。孩子们高声重复着自己不知道中文意思的中文，摄影者想达到戏弄人的效果。

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英国女记者表示：有一位化名为 ”叔叔“的中国人，在一个很穷的村庄，一天就可以拍摄380个视频，转卖给中国网站。英国记者揭露这种无道德的”贫困色情“。

纪录片一开始说道：他们的父母认为孩子要学习中文，或者他们村里拍摄的视频会发送给非政府组织。另一方面，孩子们在排练舞蹈和急切地学习他们背诵但不理解的文本时玩得很开心。他们根本没有想到，中国人拍摄的视频实际上是为了在社交网络上销售，价格从 10 美元到 70 美元不等。

在 Facebook 或抖音网络（中国版 TikTok）上分享的这些出售给个人或个人的视频显示了黑人儿歌、一起跳舞和合唱的场面。这些孩子们喊的是无辜的“生日快乐”、“祝贺你的婚礼”——但并非总是如此。在一些视频中，孩子们为中国的荣耀唱歌，非常年轻的女孩在镜头前蹒跚而行时摆出性感的姿势。

在 2020 年拍摄的一段视频中，大约 20 个小男孩都穿着同样的衣服，高声喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子们高兴地这样喊着，可他们并不知道自己说喊的是什么意思。

正是这段视频，由一个名为“黑色笑话俱乐部”的帐户发布，促使 BBC 拍摄“非洲之眼”记者 Runako Celina开始对其展开调查。记者本人深知中国种族歧视的严重程度，决定去寻找这个“低智商”视频背后的人。暗访持续了一年半。

英国 BBC记者表示：“这些视频出现在 2015 年。人们感到愤怒，但该行业仍在中国蓬勃发展。起初，它从非洲儿童开始，然后传播到成年人、乌克兰妇女、泰国妇女……但令人惊讶的是，他们使用的唯一未成年人总是有色人种。她于 6 月 13 日发布的 40 分钟纪录片“出售种族主义”讲述了这一调查，以及对将她带到马拉维的有利可图系统核心的深入探索。

女记者塞林纳提到，有支影片出现建商公司的广告牌，而她联系该公司员工，确认拍到广告牌的地点是在首都里朗威（Lilongwe）附近的恩杰瓦村（Njewa）。她指出，这些黑人孩童为主角的影片，多数从“顽皮哥在非洲”、“非洲小骚克”2个抖音帐号分享出来，并看到显示姓名卢克的证件照，疑似就是影片拍摄者。

在一个隐藏的摄像机前，由一名伪装成潜在买家的中国记者拍摄，后者吐出一连串种族主义言论，并表示他可以在同一个村庄每天拍摄 380 个视频。在一些图片中，我们看到他把吃的递给孩子们，摆出慷慨捐赠者的姿势。报告还谴责了一种“贫困色情”。

英国BBC 女记者Runako Celina 分析道：在叔叔之前，有多少寻求异国情调的西方旅行者在非洲村庄里拍摄或拍摄自己，面对一群微笑的孩子，他们递给他们一包糖果？ “我自己在英国长大，这些图像与小时候呈现给我的故事相对应，这些故事是关于这些慷慨的白人来“拯救非洲”和“小非洲人”的。

BBC 非洲援引马拉维儿童事务部长帕特里夏·卡利亚塔的话说：“我们正在尽最大努力抚养我们的孩子，有人正在利用他们做生意。这是非常痛苦的。由于他是白人，我们认为他是来帮助我们的，”报告中一名儿童的父亲说。其中一些孩子，有时收入不到一美元，因为拍视频而旷课，也讲述了他们是如何被“叔叔”殴打和羞辱的。

如果 Runako Celina 设法找到了这些视频的导演之一，她很清楚这只是冰山一角。