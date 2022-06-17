中国推出第三艘航母“福建”号

第三艘航母

据法新社发自上海的报道，中国的第三艘航空母6月17日在香槟和烟花中下水。这艘航母下水的背景是中美关系在台湾问题上高度紧张。

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据中国官方新闻机构新华社宣布，周五在上海一家造船厂举行了隆重的下水仪式。尽管这艘被命名为"福建"号的航母尚未投入服役，但它被认为将可增强北京的威慑和投射能力。

法新社说，作为第二艘完全由中国建造的航母，它在技术上比之前的航母先进得多，特别是采用了新的弹射系统。

中国官媒没有说明该舰开始服役的日期，据法新社说，它需进行众多的海上测试后才会移交给海军，预计这些测试将在未来几年内完成。

据中国央视展示，在装饰有旗帜花环的航空母舰前，数百名身着白色衬衫、帽子和长裤的海军人员在铜管乐队的音乐声中排队鼓掌。按照传统要求，一瓶香槟酒被打碎在船体上，船体两边被巨大的水柱喷洒。还燃放了烟花。

这个报道说，这艘航母的下水仪式是在中美两国在台湾问题上关系高度紧张的情况下举行的。

拥有2400万人口的岛屿台湾被中国视为其历史领土。北京对华盛顿大力支持由一个主张独立的党派管理的台湾政府持非常反对的态度。

而与中国在东海和南中国海有主权争端的沿海国家，包括日本、菲律宾、越南等国，可能会对这艘新航母持怀疑的态度。

法新社引述新加坡南洋理工大学的中国军队问题专家科林-科赫（Collin Koh）说："中国海军可能在和平时期主要使用其航空母舰进行威慑，在战时则用于执行“高强度”的任务。

他还说，有了三艘航母，而不是一两艘的象征性舰队，理论上它将至少有一艘在T时间内运作，准备按照中国领导人的要求立即部署。

就中国国内政治而言，"航母也象征着国家的力量，并为中国共产党（CCP）关于民族伟大复兴的论述提供支持"（即在几十年的不发达之后恢复一个强大的中国）。

法新社说，据简氏（Janes）军事装备与技术情报中心的数据，就目前服役的航空母舰而言，美国有11艘，中国2艘、英国2艘、俄罗斯1艘、法国1艘、意大利1艘、印度和泰国各有1艘。

中国第一艘航母，是从乌克兰购买的苏联时代的瓦良格号，后改名为"辽宁"号，已于2012年服役。它主要是一个培训平台，在瓦良格号积累的航母知识，被用于建造第一艘中国产航母“山东号”，该舰于2017年下水，2019年底服役。