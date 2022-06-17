传中国央行受理蚂蚁成立金控申请 上市进入倒计时

中国/蚂蚁集团/马云

路透社报导，中国央行已经受理蚂蚁集团设立金融控股公司的申请。近期种种迹象表明，蚂蚁集团已逐步和官方达成共识，摆脱监管打击，上市进入倒计时。

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路透社周五引述3名消息人士称，中国人民银行本月已接受了蚂蚁科技集团提出的相关申请，并已基本完成了对其信用评估合资企业牌照的审批工作，被视为蚂蚁集团长达一年整改的关键一步。

消息人士表示，最近几个月以来，蚂蚁集团一直与金融监管机构合作并且落实各项改革，中国央行近期同意审查相关的申请，蚂蚁集团可能在不久后就能拿到期待已久的许可。

随着近期蚂蚁集团将要重启上市程序的风声不断，许多投资人也在期盼这个契机，监管机构能够放宽对民营企业的监管。

针对路透最新报导，蚂蚁集团及中国央行没有回应。

受到消息激励，蚂蚁母公司阿里巴巴周五晚在美股盘前交易，股价飙升超过10%。

路透6月上旬曾引述知情人士指出，蚂蚁集团在香港、上海的首次公开发行（IPO）程序已进入最后阶段，只要监管部门点头放行，最快7月就会重启。

当时的报导并分析，随着蚂蚁集团的IPO程序推进，可能也象征阿里巴巴创办人马云在"一定程度上复苏"。蚂蚁的IPO在2020年底被喊停后，马云一直保持低调，几乎未在公众面前露面。