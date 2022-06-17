律政司长郑若骅将不连任 夫婿旗下公司涉合谋定价违竞争法遭入禀

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香港律政司司长郑若骅盛传不会连任，而在候任特首李家超的新班子成形之际，郑若骅的丈夫潘乐陶任主席的工程公司，涉嫌与大型电器集团合谋定价、瓜分市场及/或围标，长达四年期间，涉及的空调工程潜在销售总额约20亿港元(下同，折合约2.4亿欧元)，竞争事务委员会认为事件属严重反竞争行为，入禀竞争事务审裁处，要求判罚相关公司和人士，并禁止相关雇员日后从事相关工作。

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涉及诉讼的安乐机电设备工程有限公司表示，正咨询法律意见，适当时候会作出公告。集团主席潘乐陶昨(16日)晚出席股东大会后亦不评论事件，但强调「真金不怕洪炉火」，指涉案的员工会继续留任，公司将如常运作。

昨日遭竞委会入禀的，是香港最大机电工程服务供货商安乐工程及其母公司，以及其两名高级工程师，另三名答辩人是信兴公司及集团以至其高级经理。入禀状指安乐和信兴在空调工程方面是竞争对手，但在2015年12月14日至2019年12月4日期间，安乐高级工程师畲嘉伟和郑洁纯与信兴高级经理关兆坚，在响应本地空调工程项目的报价及招标邀请时，透过电邮及电话讯息等渠道作频密沟通，要求和同意提供报价较对方高的「掩护式标书」（俗称「猪仔标」），以便令对方取得工程合约；又分享本身投标意向数据、或披露意向投标价等敏感商业数据。竞委会接获投诉及调查后认为，该行为已构成合谋定价、瓜分市场及或围标，属严重反竞争行为。

入禀状又罗列涉案的83份工程标书，当中32份由安乐投得，17份由信兴中标。标书涉及的27个物业，包含公营机构房屋协会的大厦、一般商厦及豪宅。竞委会称，调查本案时，共审阅近100万份文件，成为竞委会有史以来处理最多证据的合谋案件之一。

竞委会指，违反条例的业务实体可被竞争事务审裁处罚款，每项违例事项的罚款金额最高可达该业务实体在香港的年度营业额的10%，最长可达三年。审裁处亦可发出命令，判处个别人士支付罚款或取消其担任公司董事的资格，最长为期五年。

郑若骅6月上旬突传不连任

在竞委会入禀前，亲建制的《星岛日报》于本月6日报道，传律政司司长郑若骅不会连任，并引述消息人士指，司长一职「很大机会」由香港大律师公会前主席林定国资深大律师接任。林家国曾获委为高等法院原讼庭暂委法官，亦曾担任消费者委员会主席和独立监察警方处理投诉委员会委员。

及至昨日，政圈传出李家超的问责班子成形，当中，李定国笃定出任律政司长，而副司长则为政党民建联的立法会议员张国钧。郑若骅任职律政司长至本月底便会告别官场。

潘乐陶和郑若骅夫妇可谓风波不断，在郑若骅出任律政司长半年左右，二人相邻的独立屋于2018年1月被传媒揭发涉嫌僭建，潘翌年被裁定僭建罪成，罚款2万港元。另外，二人在上市文件和作为特首最高咨询架构的行政会议利益申报方面被诟病，而郑若骅均以「并无股份直接或间接拥有任何法定或实益拥有权或财务利益，并无拥有股份股息、投票权或处置的权利」为由，没有向行政会议及时申报。