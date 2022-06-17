拜登呼吁各国加倍努力应对气候变化改善能源安全

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美国总统拜登在周五举行的主要经济体论坛视频会议上强调，可再生能源在应对气候变化方面至关重要；拜登呼吁中国和其他主要经济体加倍努力，应对气候变化并改善能源安全。

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法新社消息，在全球面临能源危机之际，拜登周五召开主要经济体论坛视频会议。计划有23国的代表参加，但多国缺席此次视频会议。拜登敦促各国加快采取行动减少甲烷排放，为零排放汽车制定目标，并努力清理全球航运。

拜登因美国燃料价格上涨推动下日益严重的通货膨胀而陷入困境，数周来拜登一直强调，俄罗斯入侵乌克兰是这场危机的主要原因。

拜登在周五的视频会议上表示，“俄罗斯对邻国乌克兰的野蛮无端的攻击加剧了全球能源危机，更证实了实现长期、可靠的能源安全的必要性。”

法新社称，世界主要排放国印度和俄罗斯都没有参与周五的会议。而目前外交政治的复杂因素也影响到应对气候危机的国际合作。中国国家主席习近平并未亲自与会，中国只派出其气候问题特使参加了会议。

拜登并呼吁各国投放900亿美元，加速清洁能源技术商业化，并开发减少农业排放和促进粮食安全的农药。

周五举行的主要经济体论坛会议是11月在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候变化大会之前，各国领导人就气候变化召开的最大规模会议。

主要经济体论坛成员国约占全球经济产出和全球温室气体排放量的80%。