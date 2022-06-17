清零一直清到习近平实现第三任？

中国-新冠病毒

习近平的坚持清零不动摇到底能坚持到什么时候？中国国务院总理李克强召开十万人大会“救经济”，随后推出“九不准”，似乎给人一种清零终于清到头了的感觉。不过，这些显然是错觉。美国驻华大使伯恩斯判断，习近平的清零政策一直会持续到明年年初。

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美国驻中国大使伯恩斯6月16日以视讯方式出席美国智库布鲁金斯研究所会议时表示，中国的清零将持续。他说：“坦白而言，我认为我们将不得不长期忍受这个问题”。“我的预测是，中国的清零政策将会持续到2023年初，这是中国政府发出的讯号”，

他还表示，这一“清零政策影响美国企业投资意愿” ，对外商投资起到了负面作用。伯恩斯的讲话是有根据的，根据上海美国商会6月15日发布的调查报告，上海封城迫使当地四分之一的美国企业削减投资计划，而且几乎所有美国企业都下调了营收预测。

星期五，有记者就伯恩斯上述讲话询问中国外交部发言人汪文斌时，这位发言人并未否定清零一直清到2023年的说法，他只是原封不动地引用了习近平有关清零的说法，清零是为了“人民至上、生命至上” 。

清零给中国经济造成的后果有目共睹，4月份经济出现倒退，失业率升至6.1%，5月份也未有多大改观。就以上海官方公布的统计而论，比起4月份，5月工业生产数据的衰退幅度缩小，但从整体看，封城带来的后果严重，所有类别的工业生产总值均大幅下降，其中规模以上工业总产值较去年同期衰退27.6%。但中国外交部发言人汪文斌称，五月份，“国民经济恢复向好势头”。

中国总理李克强日前也以“形势严峻”来形容中国经济走向，随后他领导的国务院推出一系列措施”救经济“，包括反对清零一刀切的”九不准“命令。但是，习近平日前去四川视察时再度要求坚持动态清零不动摇，给主张有必要限制大规模常态化限制核酸检测的官员当头一棒。

随后，清零的声音似乎又压倒了“救经济”的呼声，甚至中共中央网信办日前搬出毛泽东总结朝鲜战争的一句话来“救火”，称“动态清零”是“事关全局和长远利益”的“大仁政”，称“算长远帐，算生命帐”才经得起历史检验。

分析人士指出，用所谓大仁政小仁政作比方，力图转移人们因清零引发的对当下的怨声载道，而去关注虚无缥缈的“长远利益”，与当年所说的“为共产主义奋斗”如出一辙。

『北京之春』荣誉主编胡平认为，习近平的清零政策将持续至今秋二十大，持续至明年三月的第十四届全国人大，也就是习近平实现第三任。

中共二十大，如果不出问题，习近平将打破中共中共总书记连任两届的规矩，连任总书记；习近平已通过修宪废除国家主席最多连任两届的规定，从而废除了邓小平时代通过的取消领导人终身制的重大改革，十四届人大，习近平应再次担任国家主席，从而完全实现第三任。

习近平这样做，不能保证党内没有反对的声音。因此，习近平的清零已不是单纯意义上的清零了。学者张伦分析，清零政策事实上也是习近平多年来一直奉行的 “零批评”、”零异议人士”、“不许妄议”……执政逻辑在抗疫上的一种延申。