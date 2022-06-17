约翰逊再访基辅 宣布军事训练计划

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英国首相约翰逊周五再次访问基辅，预告将启动一项"足以彻底改变战争平衡"的军事训练计划，预计每120天可训练高达1万名乌克兰武装部队成员。

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法新社消息，约翰逊周五再次访问乌克兰，是继欧盟四位领导人访问后的一次意外访问。乌克兰总统泽连斯基在社交平台Telegram上称：“我很高兴再次在基辅见到我国的好朋友约翰逊。”约翰逊也在推特上发文称， “很高兴再次来到基辅”。

俄罗斯总统普京于2月24日对乌克兰发动战争后，约翰逊于4月9日访问乌克兰，成为第一位访问基辅的G7国家领导人。英国并向乌克兰提供了强大的军事支持。

在基辅举行的新闻发布会上，约翰逊表示，英国将继续向乌克兰提供军事装备，同时将启动一项必要的军事训练计划。约翰逊说，英国将始终如一，持续向乌克兰提供军备和军事训练。他指出，只要获得足够支援，乌克兰民众和武装部队就能达到目标：将侵略者赶出乌克兰。

英国的首相办公室此前表示，训练计划将在乌克兰境外执行。英国曾在2015年至今年2月俄乌战争爆发前，透过"轨道行动"（Operation Orbital）训练超过2万2000名乌克兰军事人员。周五宣告的新计划与"轨道行动"相似。

首相办公室指出，新计划将有助乌军加速部署、恢复军力、扩大抵抗。每一位参与计划的乌克兰武装部队成员将接受3周训练，学习前线作战技能、基础医疗能力、网络安全以及反爆破战术。

据约翰逊表示，通过这个军事训练计划，乌军将可以发挥出巨大的潜力，增强乌克兰人民必胜的信心，从而改变这场战争的平衡。约翰逊称，乌克兰人必胜的决心可以超越俄罗斯总统普京的战争野心。

约翰逊并说，“普京的部队承受着巨大的压力，他们伤亡惨重。俄罗斯军队的弹药、炮弹和其他武器上开支巨大，在对乌克兰进行了114天的袭击后，他们仍然没有达到第一周的目标。”

约翰逊并谴责俄罗斯在乌克兰犯下的“无可争辩的战争罪行”。

乌克兰总统泽连斯基在记者会指出，英国与乌克兰对如何迈向胜利"有一致看法"。他透露，英国可望提供乌克兰更多重武器和防空系统。

约翰逊于泽连斯基周五的会谈议题还包括俄罗斯封锁乌克兰港口导致的粮食危机、如何强化对俄制裁和各国对乌克兰的支持，以及英国对乌克兰的经济、基础建设及人道支援等。