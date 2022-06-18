上海石化工厂爆炸 三处独立火灾 至少一人死亡

上海化工厂爆炸

今天周六6月18日上海一家化工厂发生爆炸，三处同时起火，至少有一人死亡，厚厚的黑烟云在上海升起。

广告 继续浏览后续

法新社说，发生爆炸事故的地点位于上海西南部金山区的中石化上海石化有限公司工厂，爆炸发生的时间在凌晨4点左右，几小时后得到控制。

据中国官媒新华社说：根据初步信息，这场火灾已经夺去一条生命。目前中国媒体的报道没有指出火灾的原因。

一位居民向法新社提供的无人机视频显示，在这个庞大的工业区上空有厚厚的烟云，不同的建筑里有三处独立的火灾。

火灾发生时，中国经济首都上海因冠状病毒（Covid-19）爆发而被完全封锁两个月后谨慎恢复营业。

这场在在6月初正式结束的封锁，导致工厂关闭和供应链中断。

据当地媒体报道，石油化工厂的居民听到了爆炸声。随后是一场大火。出事的化工厂位于滨水区附近，离一个自然公园不远。

社交网络上流传的视频显示，厚厚的烟云和灰烬升上天空。在其中一个视频中，似乎是一位震惊的居民说："整个地区完全被烧毁了"。

上海消防局在当地微博上宣布，事件发生后，消防局立即派出500多人前往现场。

兰州化工厂爆炸酿8死

据证券时报消息说，之前两天，兰州也发生化工厂爆炸事故，造成六人死亡。该报道说，在6月16日18时58分，兰州新区“秦川精细化工园区”的“甘肃滨农科技有限公司”污泥干燥车间发生爆炸事故，6人失联后被确认死亡，8人受伤。