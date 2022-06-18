中俄合作习近平又说了什么 官媒措辞吞吞吐吐

中俄关系

2022年2月4日，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京会晤时交谈。2022年6月15日，习近平在与普京的电话中重申了他的国家在 "涉及核心利益和主权与安全等重大关切的问题上对俄罗斯的支持"。

习近平周五在圣彼得堡国际经济论坛讲了什么？如果你看新华社通稿，几乎什么都没讲。挺俄了吗？没有太挺，至少远离所谓中俄合作“无上限”那样的程度 ，但如果看俄罗斯方面的报道，又很不一样。

广告 继续浏览后续

根据新华社报道 ，涉及俄罗斯方面的有这样一句，习近平说，“中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国一道，共创发展前景，共享增长机遇，为深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。”把俄罗斯包在了“世界各国”里面，并不显得特殊。

但俄罗斯卫星通讯社中文网的报道就直指要害，报道称，习近平在论坛全体大会表示，中俄合作具有高度抗压性和内部潜力。

据报道，习近平的讲话从回顾俄罗斯总统普京2月访问中国出席北京冬奥会开幕式开始，然后称，俄罗斯和中国的合作不断增加，这表明两国压力容忍程度很高。

这里的合作不知指的是什么样的合作？自从俄罗斯侵乌，西方警告中国不要在经济上、军事上援助俄罗斯以来，没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中方购买了许多俄罗斯原油和天然气。

新华社这一报道的方式与15日习近平普京通话中方的报道相似，中方似要显得“中立”，俄罗斯方恨不得把话说透，不留余地。

从新华社报道看，习近平在通话中称中俄关系保持良好势头，“中方愿同俄方推动双边务实合作行稳致远。中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持，”但中方没有明确提到在军事、经济和财政方面支持俄罗斯。”在涉及核心的乌克兰问题上，中国不提“侵略”，也不提“战争”，只说 “各方应该以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决，中方愿继续为此发挥应有作用。”

但是克里姆林宫方面发布的通报则更侧重北京对莫斯科的支持，包括在西方制裁俄罗斯背景下愿意与其加强经济合作的意向，莫斯科的声明还说，两位领导人讨论了“发展军事关系”，俄罗斯驻华大使馆微博帐号则称，习近平对俄罗斯“面对外部势力制造的安全挑战面前，维护国家根本利益所采取行动的合法性”表示理解。显示习近平对俄罗斯侵乌似有一定程度的肯定。

中方的报道在措辞上算是费了心机，但美国国务院在习普通话后随即发表声明说，中国声称中立，但其行为显示，仍在投资自己与俄罗斯的密切关系。声明说，选择同俄罗斯站在一起的国家将不可避免地站在历史错误的一边。

西方媒体报道也普遍认为，习普通话代表中国继续站在俄罗斯一边。