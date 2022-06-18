中国对德国风力发电厂的影响遭批评

中德关系

2022年5月9日，德国法兰克福，一台风力发电机，背景是初升的太阳。德国风力发电厂基础设施的关键部件越来越多地来自中国引起批评。

据德国《明镜》周刊报道，德国风力发电厂基础设施的关键部件越来越多地来自中国。目前人们关注的是博尔库姆（Borkum）附近的一个项目，一家北京国有公司的两家子公司参与了该项目的建设。

广告 继续浏览后续

中国国有企业对德国能源基础设施的强大影响力为此遭到批评。

具体来说，这涉及到一个由中国国家电网（SGCC）的两个子公司组成的财团，该财团最近获得了北海博尔库姆岛附近的离岸电网连接平台Borwin 6的合同。该设施将海上风电场的电力转换为直流电，预计从2027年起将为大约120万户家庭提供电力。

虽然美国公司McDermott负责平台建设，但包括电气和计算机技术在内的转换器将由SGCC在中国的公司制造。从形式上看，这个980兆瓦的工厂可能还不属于最近收紧的IT安全法的范围，该法用以保护5G网络免受中国设备供应商的影响。

德国关键基础设施保护联合会总经理霍尔格-贝伦斯（Holger Berens）说：“不考虑像Borwin这样的工厂是一种疏忽，会让自己处于弱势。”“这种变压器可以被监控，故意过载或关闭”。出于保密原因，联邦经济部没有具体表态。

然而，能源部门的关键部件将在2023年5月前由联邦网络局来确定。中国和俄罗斯刚刚宣布，他们将加强军事合作。俄罗斯被怀疑试图破坏海底电缆，据说还应对2月份对一家德国制造商的5800台风力涡轮机的网络攻击负责。

负责Borwin 6的电网运营商Tennet解释说，招标是根据欧盟采购法进行的，没有需要各部委参与的规定。