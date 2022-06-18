中纪委载文痛批李丞相惹疑

中共二十大前瞻

中共中央纪律检查委员会旗下的『中国纪检监察杂志』日前刊出一篇题为『摈弃精致的利己主义』的文章，文章痛批“李丞相”，引起许多猜测，至今还在发酵，不少人以为影射的是中国国务院总理李克强。

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文章是6月1日刊出的，起初似乎并未引起太多注意，后来在网上疯传起来，现在已经被删除了，只剩下截屏和引用的片段。自由亚洲援引报道称，很多传播这篇文章的微信号、微信群也被炸掉。

文章开门见山：“精致的利己主义，是指善于利用高超逼真的演技、冠冕堂皇的理由，精心修饰、巧妙掩盖自私贪婪的本性”。

然后文章就特别举出两个反面例子，一个是秦朝的宰相李斯，一个是唐朝的宰相李林甫。文章批李斯“就是热衷于追名逐利又极其擅长包装的人”，“纵观李斯的一生，卓越的政治才能掩盖的是贪婪自私的本性”。

对于李林甫，文章痛批，“唐朝由盛转衰与李林甫这位精致利己主义者密不可分”，称李林甫“贪恋权力，阴柔奸狡，被人们称为‘口蜜腹剑’”。

借古讽今，文章接下来把矛头对准了党内：”一些党员干部把私利当作唯一追求，工于心计、圆滑世故、善于隐藏，到头来只能惨淡收场”。

文中说，“有一些人非常善于表演，表面上好像是为国为民，实际上都是为自己”，显然，能“为国为民”，且“非常善于表演”的，位置应是很高很高的了。

“有的领导干部顶着‘学者型’官员的光环，不想着如何发挥所长、干事创业，却疯狂追求权力金钱；有的领导干部名校毕业，年纪轻轻被委以重任，却总想当大官、发大财，以权力谋取私利……”

这种指桑骂槐的事，类似文革的“批林批孔”，学者赵越胜分析，批林批孔的背后玄机是毛泽东警告周恩来不要借批林而批左，翻文革的案。

两个宰相都姓李，让人自然联想到总理李克强。这一阶段，由于习近平的坚决清零不动摇，严重挫伤了中国经济，引起了党内外许多不满，在这一背景下，李克强主持的国务院推出了许多被视为“救经济”的措施，李克强还罕见地召开了十万人大会。

华尔街日报援引知情人士称，李克强走出了习近平的阴影，但另外的分析人士则以为，李克强反正明年就要让位了，这不过是“最后一搏”了。但是，习近平日前在四川视察时又重申，坚决清零不动摇，给人感觉是不放权的意思。

今年秋天中共就要召开二十大，现在是敏感时期。按照中共自定的规矩，担任总书记两届，不能续任，但是，种种迹象显示，习近平准备要在二十大连任。习近平已经通过“修宪”，废除了国家主席任期不得超过两届的规定，从理论上讲，习近平可以“终身执政”了。

有分析认为，中纪委在这样的敏感时期发这样的文章含沙射影，很蹊跷!