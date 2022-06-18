习近平此刻大谈反腐败用意何在

中共二十大前瞻

中国国家主席习近平出席了2022年4月8日在北京人民大会堂举行的北京冬奥会和残奥会榜样的表彰仪式。2022年6月9日，习近平在四川考察时又强调继续清零不动摇。

中共总书记习近平在二十大临近之际强调“推进反腐败斗争“，”必须从领导干部特别是高级干部严起“。习要求他们“要有敬畏之心。分析人士则怀疑习氏是在为党内新的清洗做铺垫。

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习近平在周五召开的中共政治局第四十次集体学习时要求，“提高一体推进‘三不腐’，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战”。反腐败是习近平统治党内最重要的手段之一，但因其采取的是“选择性反腐”，因而被指是他利用来清洗党内对手的重要手段。

习近平在此刻大谈反腐败，分析人士认为，一则应该与秋天召开中共二十大前需要周密部署亲信有关，另外则与其清零政策备受指责有关。

习近平准备在中共二十大打破实施多年的总书记只担任两届的中共党规继续连任，这一连任很可能通向终身制，许多人对这一前景非常不满。因此习为了二十大顺利接班，有可能发动重大清洗。政治学教授吴国光曾对本台表示：“习上台十年以来，不断通过反腐败，来进行党内高层政治清洗，在清洗过程中，不断的拉拔自己的人马，不断地重组权力。到了二十大这样一个权力重组的关键准备阶段，他这么做，应该是不奇怪的。”

另外，习近平一意孤行实施清零政策反而加剧了党内外矛盾。他本来把抗疫作为其二十大顺利接班的重大功绩之一。清零政策在抗疫初期短暂奏效后，习近平将其提升为制度优势，并视为“亲自指挥”的重大功勋，不顾后来疫情发生变化，全国一刀切，强制推行社会面清零，造成严重的经济后果，这给中共党内的务实派提供了出面“救火”的机会。早已被习 拿走经济主管权的国务院总理李克强不断推出措施“救经济”，并罕见地召开全国十万人大会，甚至推出与“一刀切”防疫政策针锋相对的“九不准”。

但是习近平过了一段时间后开始“反击”，首先，他利用去四川视察的机会再次要求“坚持动态清零不动摇”；随后签署了『军队非战争军事行动纲要』，如果一些分析人士认为习近平签署这一军事文件是效仿俄罗斯对乌克兰的做法，为有朝一日发动“特别军事行动”做准备的话，另外的观察人士则认为这一文件指向主要针对内部，与紧急状态下调动军队镇压有关。

5月17日召开的政治局反腐败学习会议似乎更上一层楼。二十大前，习近平应为其领导下取得的各项“成就”进行全面总结，唯有对“反腐败”的表述特别留有余地，他说 : “反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂“。这是一种自相矛盾的表述，但也说明习对二十大能否顺利连任不是完全没有顾虑的。

新华社发布的政治局会议通告，从头至尾，每个章节都是以习近平“指出”、“强调“开头，语气严峻，就其内容来看，虽然与习近平最初五年执政时相仿，但在二十大临近的时候，如此讲话，意味并不一般。尤其特别的是，习在讲话中屡屡指向”党的高级干部“，甚至直接指向包括中央政治局常委在内的全体政治局委员，要求他们有”敬畏之心“。

所谓“敬畏之心“，就是“两个拥护“，而”两个拥护“的核心就是拥护习近平本人，也就是天津市委书记李文忠所表述的对领袖要”绝对忠诚“，忠诚度不绝对的就是所谓”两面人“，习近平在17日的讲话中强调：”坚决清除对党阳奉阴违的两面人“。

习近平这次政治局会议讲话的重点放在他所说的“党内监督“上，而党内监督的重点是”领导干部特别是高级干部“，习近平还要求领导干部”要管好家人亲戚，管好身边人身边事“，大约是为了防范他所说的”团团伙伙“的出现。

习最后说，“中央政治局的同志在严于律己上必须坚持最高标准，要求全党做到的要率先做到，要求全党不做的要坚决不做“。吴国光预测，今天七八月份前，可能会发生习对高层政治人物的清洗，借此来进一步威慑党内精英，使得各种各样有可能挑战他的力量不敢轻易动作。习近平这是在威胁，还是真的要开始清洗了？