俄罗斯/乌克兰危机

在乌克兰失踪的两名美国军人在俄罗斯电视台现身

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Le vétéran de l'armée américaine Alexander Drueke aux côtés de sa mère Loïs, sur une photographie non datée.
Le vétéran de l'armée américaine Alexander Drueke aux côtés de sa mère Loïs, sur une photographie non datée. AP - Lois "Bunny" Drueke
作者： 流芳
4 分钟

俄罗斯公共电视频道于6月17日星期五晚间，在社交网络上播放了两名失踪的美国退伍军人的视频，这两名军人作为志愿者前往乌克兰军队作战，已经失踪多日。美国总统拜登此前曾向媒体表示，这两名美国退伍军人自上周以来失联，他们的亲属一直没有得到任何消息。拜登同时指出：美国人不应前往乌克兰。

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前往乌克兰与该国军队一起作战的两名美国志愿者亚历克斯-德瑞克（Alexander Drueke）和安迪-黄因（Andy Tai Huynh）失踪多日后周五在俄罗斯电视台现身。

星期五晚间，今日俄罗斯电视台记者柯沙雷夫（Roman Kosarev）在通讯平台上Telegram张贴了一段德瑞克面对镜头讲话的视频画面。身着军服的德瑞克向母亲表示，他仍然活着，希望能够尽早回家。并请母亲替他照管好自己的宠物狗。

今日俄罗斯电视台官方通讯平台还播放了安迪-黄因的一段视频。黄因在视频中表示：他与德瑞克在乌克兰东部的哈尔科夫附近遭遇俄罗斯军队。俄军占领了他们的阵地，迫使他们撤退。在躲藏了数小时后，他与德瑞克决定投降。这两名退伍军人还在今日俄罗斯电视台播放的其他视频中，用蹩脚的俄语表示他们“反对战争”。

据《费加罗报》和法新社报道，目前，尚不明了这两名美国退伍军人在怎样的情况下拍摄视频并发表讲话，也不清楚他们究竟落入何方之手。

美国国务院发言人周六（6月18日）确认：看到了两名“据称在乌克兰境内被俄军俘虏”的美国公民的照片和视频，并表示，美国方面“正在密切关注局势”。

另据报道，俄罗斯通讯社宣布：两名英国人和一名摩洛哥人在乌克兰为基辅作战，周四被顿涅茨克分离主义当局以“充当雇佣兵”的罪名被判处死刑。

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