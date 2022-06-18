在乌克兰失踪的两名美国军人在俄罗斯电视台现身

俄罗斯/乌克兰危机

俄罗斯公共电视频道于6月17日星期五晚间，在社交网络上播放了两名失踪的美国退伍军人的视频，这两名军人作为志愿者前往乌克兰军队作战，已经失踪多日。美国总统拜登此前曾向媒体表示，这两名美国退伍军人自上周以来失联，他们的亲属一直没有得到任何消息。拜登同时指出：美国人不应前往乌克兰。

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前往乌克兰与该国军队一起作战的两名美国志愿者亚历克斯-德瑞克（Alexander Drueke）和安迪-黄因（Andy Tai Huynh）失踪多日后周五在俄罗斯电视台现身。

星期五晚间，今日俄罗斯电视台记者柯沙雷夫（Roman Kosarev）在通讯平台上Telegram张贴了一段德瑞克面对镜头讲话的视频画面。身着军服的德瑞克向母亲表示，他仍然活着，希望能够尽早回家。并请母亲替他照管好自己的宠物狗。

今日俄罗斯电视台官方通讯平台还播放了安迪-黄因的一段视频。黄因在视频中表示：他与德瑞克在乌克兰东部的哈尔科夫附近遭遇俄罗斯军队。俄军占领了他们的阵地，迫使他们撤退。在躲藏了数小时后，他与德瑞克决定投降。这两名退伍军人还在今日俄罗斯电视台播放的其他视频中，用蹩脚的俄语表示他们“反对战争”。

据《费加罗报》和法新社报道，目前，尚不明了这两名美国退伍军人在怎样的情况下拍摄视频并发表讲话，也不清楚他们究竟落入何方之手。

美国国务院发言人周六（6月18日）确认：看到了两名“据称在乌克兰境内被俄军俘虏”的美国公民的照片和视频，并表示，美国方面“正在密切关注局势”。

另据报道，俄罗斯通讯社宣布：两名英国人和一名摩洛哥人在乌克兰为基辅作战，周四被顿涅茨克分离主义当局以“充当雇佣兵”的罪名被判处死刑。