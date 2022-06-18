拜登将发起G7国家全球基建应对中国“一带一路”

中美关系

白宫国家安全顾问沙利文近日在新美国安全中心（Center for a New American Security）主办的一场活动上说，总统拜登将在月底举行的七大工业国（G7）峰会上宣布，邀请G7会员国发起全球基础建设，作为“中国版的替代方案”，应对中国尤其是在印太地区的影响力。

广告 继续浏览后续

G7峰会26日到28日在德国举行。沙利文说，美国与G7会员国预计投资上千亿美元，将可给整个印太地区创造巨额红利。

沙利文表示，“我们打算让这成为拜登政府在其剩余任期内外交政策的标志之一。”他说，这项工作将依靠私营企业的资金和美国政府“相对适度的直接预算拨款”。

沙利文表示，美国要在东南亚打造长期经济伙伴关系，引进数百亿美元投资，协助东南亚国家推动洁净能源、高科技，以及强化供应链等等。

苏利文并未点名批评中国，但他预告美国与G7会员国将推动的全球基建，给区域国家提供“中国版的替代方案”，有针对中国“一带一路”的意味。“一带一路”为中国国家主席习近平2013年提出，透过投资海外基础建设拓展中国的全球贸易与影响力，全球已有149国加入；但“一带一路”被批评为中国在扩大其全球影响力的同时也令很多合作的发展中国家深陷债务危机。

此外，白宫国家安全会议印太事务协调总监坎贝尔近日向华府智库表示，美国将启动一项新倡议，与理念相近伙伴合作，确保太平洋地区为开放且不受胁迫的区域环境。