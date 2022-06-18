拜登：很快会与习近平通话 考虑解除对中关税

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美中关系紧张，外媒报导，美国官员正筹备总统拜登与中国国家主席习近平夏天通话，预计最快7月。拜登周六证实"很快"会再与习近平通话，拜登并表示正考虑是否解除对中关税。拜登周六骑自行车时跌倒，但没有受伤。

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中央社报道，美国白宫国安顾问沙利文13日在卢森堡与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会晤，就区域与全球安全、美中关键议题进行对话。3天后彭博引述知情人士表示，美方官员正努力安排拜登与习近平在今年夏天通话。

在被问及何时会与习近平通话，目前在特拉华州度过周末的拜登向媒体表示"很快"。

这将是拜登去年1月上任以来美中领导人第4度互动。两人去年2月10日首度通话，随后在同年11月15日举行线上峰会，今年3月18日再度举行视讯通话讨论俄乌局势，也触及到台湾议题。

由于美国油价物价飙涨，为拜登带来不小政治压力。为紓缓通货膨胀，美国新闻网站Axios近日引述知情人士表示，拜登有意从前总统特朗普政府的中国关税清单中删除一些产品。

至于是否已决定解除对中关税，拜登表示目前还在决定过程，他考虑中。

另外，美国总统拜登周六骑自行车时跌倒，但没有受伤。

拜登当地周六早上，在家乡特拉华州的海滩住宅附近骑自行车。他停车时跌倒，特工处人员立即扶他起身。拜登说，被脚踏套卡住，他没有事。

79岁的拜登与太太吉尔在家乡度周末，纪念结婚45周年。两人在住宅附近的国家公园骑自行车。片段显示，拜登当时有戴头盔，他准备在一批人身旁停车时，看来右脚未能解开脚踏套，向右侧跌倒。他站起来之后，与民众交谈了几分钟。

白宫表示，拜登没事，不需要看医生。