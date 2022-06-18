楼继伟呼吁对月入人民币5000元以下的民众发放现金来刺激消费，支持中国经济恢复

消费

中国前财政部长楼继伟16日在「2022凤凰财经夏季云峰会」上指出，中国经济面临三重压力，市场预期转弱、大家不愿投资是主要问题。他呼吁对月入人民币5000元（约新台币2.2万元）以下的民众发放现金，支持他们消费。

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他认为，在控制通膨的时候，货币政策的作用比较大。在拉动经济增长的时候，更多需要财政和货币政策的合力，特别是财政政策来推动。

中央社报道，人民币5000元是中国个人所得税的起征点。上海财经大学高等研究院此前发布的「中国宏观经济形势分析与预测年度报告（2020-2021）」显示，目前中国月入高于个税起征点的人只有10%，相当于只有1.4亿人的月收入高于5000元。如果按照楼继伟所说直接发现金，将会有12.7亿人受益。

楼继伟指出，2020年疫情爆发以来，中国与美欧主要国家应对方式不同，经济运行出现周期性错位。当前中国经济的主要矛盾不是通货膨胀，而是三重压力（即供给冲击、需求不足，预期转弱）。

针对市场预期转弱，如何扭转民间投资不能投、不愿投、不敢投的问题，楼继伟表示，预期转弱的问题，核心是如何平衡好疫情防控和经济增长的关系，政府部门也在探索，民间也在观察，总之大家认为「目前的方法还不到位」。这个问题现在不解决，大家都不愿意投资，当然还有其他很多因素，目前而言这是最主要的。

对于个人所得税减免，是否可以促进消费，楼继伟认为作用不大。他说，中国的个人所得税实际征收覆盖面很小，需要报税人是参加正常工作的人，农民那边都不用报税。「最需要帮助的是那些月收入5000元以下的，目前比较有效是对这部分特别困难的群体给予现金支持，支持他们消费。」

楼继伟说，在中央财政政策的支持下，有一些地方开发了消费券等办法，这个办法是可以的。特别是这次阶段性疫情的突发，主要在沿海发达地区，也存在一定财政实力。他们发放这些消费券有刺激作用，推动经济恢复的作用是比较大。

据凤凰网，北京大学国家发展研究院院长姚洋16日也在这场峰会建议各地政府给大家发放消费券或者现金以刺激消费。